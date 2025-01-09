已婚男神2010起「罷工15年」近況曝光 47歲似少年皮膚好到識反光
撰文：聯合新聞網
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47歲元斌曾以韓劇《藍色生死戀》走紅全亞洲，2010年拍完電影《大叔》後就「罷工」至今長達15年，只拍廣告偶爾露臉，最近元斌的新廣告曝光，依舊是帥到閃閃發亮，不少韓國網友都驚呼：「怎麼都不會老？」、「少年感十足」、「為何歲月彷彿停下來」。
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元斌不拍戲的這15年，只有代言一家咖啡廣告，不過2024年結束了合作長達16年的咖啡代言廣告，一度盛傳他真的要引退，好在現在又接了化妝品廣告，顯然只是還沒看到喜歡的劇本。他的星妻李奈映也曾表示，他一直都有在找劇本，只是還沒有遇到他心動的作品。
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之前有韓國網友發文表示，元斌最近上烹飪課，還會把製作好的成品芝麻油分送給大家，整個人皮膚好到發亮，就是少年的感覺，絲毫沒有中年男子的感覺，實在太神奇。
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