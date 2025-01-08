46歲娛圈人妻被傳「肝指數異常」健康亮紅燈決定戒酒 媽媽代回應
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
小S（徐熙娣）去年宣告戒酒，身邊朋友及粉絲也都鼓勵支持，不過近來傳出背後的原因是因為健康出了問題，但S媽則否認。
【你可能感興趣】飲醉酒嘅人最真！8種酒後反應看穿對方真實性格 一醉即瞓代表咩（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
據「鏡週刊」報導，小S去年首次去做全身健康檢查，結果發現肝指數異常，除了與她平時有睡眠障礙有關外，常飲酒也是關鍵，因此才決定要戒酒，對此，S媽則氣憤回應否認有此事。
【圖輯】點圖放大看更多小S照片👇👇👇
+20
【你可能感興趣】失眠｜網傳翻白眼可助眠 醫生竟證實有效 背後科學原理是什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
來賓拿小S女兒「做榜樣」遭阻止！小S解釋原因 盡見她育兒智慧小S曬出舊照自信「46歲沒大嬸樣」 揭秘不老女神3招凍齡護膚心得《康熙來了》播畢8年後復活？小S直認曾與蔡康永開會 回應有玄機傳小S蔡康永《康熙來了》回歸！疑邀「2大香港天王」做嘉賓打頭陣具俊曄台北開音樂會 大S甜蜜暱稱老公「俊俊」 小S上台熱舞撐場小S要求Tyson Yoshi邊唱歌邊脫衣 一下扯起件衫曬超強爆肌惹尖叫
延伸閱讀：
不只邱軍！宋少卿5度酒駕自嘲「酒駕學長」 他無照酒駕撞死老婦
饗饗疑爆出食安問題 網紅艾瑞絲曝曾在同集團其他餐廳「食物中毒」經歷
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】