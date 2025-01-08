46歲娛圈人妻被傳「肝指數異常」健康亮紅燈決定戒酒　媽媽代回應

小S（徐熙娣）去年宣告戒酒，身邊朋友及粉絲也都鼓勵支持，不過近來傳出背後的原因是因為健康出了問題，但S媽則否認。



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據「鏡週刊」報導，小S去年首次去做全身健康檢查，結果發現肝指數異常，除了與她平時有睡眠障礙有關外，常飲酒也是關鍵，因此才決定要戒酒，對此，S媽則氣憤回應否認有此事。

小S去年宣告戒酒，身邊朋友及粉絲也都鼓勵支持。（IG@elephantdee）

近來傳出小S戒酒背後的原因是因為健康出了問題，但S媽則否認。（IG@elephantdee）

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