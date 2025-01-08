日本時尚女星本田翼4穿搭技巧　上短下長調整比例　打造女神氛圍

曾出演《戀人未滿》、《校對女王》、《嬌妻出沒注意》、《6秒間的軌跡～煙花師望月星太郎的憂鬱》的日本女星本田翼，相信喜歡日劇迷對她一定都不陌生。



從模特兒身份出道，並擔任過許多知名日本雜誌專屬model的本田翼，後續跨足戲劇圈更快速打響知名度，成為許多人心中喜愛的女神，平時在戲劇裡經常扮演不同角色，給人高冷印象的本田翼，私下其實是位穿搭高手，經常曝光私服造型的本田翼，每次發文都會引起粉絲熱烈討論，想知道本田翼有哪些必學的搭配技巧嗎？本篇盤點私服總整理，讓大家輕鬆穿出質感女神印象。

日本女星本田翼私服總整理，4大必學時尚穿搭技巧推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女星本田翼4大穿搭秘技全公開（IG@tsubasa_0627official；01製圖）

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1. 寬感上衣＋短褲

本田翼的日常私服，經常透過寬感上衣+短褲呈現造型，例如亮綠色V領針織衫與短褲混合，加上雪靴露出修長的腿部線條，使身形更加顯高顯瘦之外，本田翼也很喜歡利用配件、包包等單品加乘，讓造型度更完整加分。

2. 長版翻領外套＋短裙

第二套換上長版翻領外套，同樣以短裙混搭的造型技巧，再隨性加上側背包與長靴，瞬間營造簡約個性的日系風格，如果想讓腿部瘦感更顯著的話，可以偷學本田翼運用透膚長襪混合，讓想製造的修飾度輕鬆擁有。

3. 羽絨外套＋高腰寬褲

除了以「長」加「短」的造型組合，本田翼也會利用「上短下長」穿搭方式調整比例，像是天冷之際必備的羽絨外套，此時可以選搭短版剪裁的款式，再結合高腰寬褲提高腰線，充滿小心機的衣著巧思相當好看。

4. 圍巾圍成連帽造型

另外想讓衣著增添注目細節層次時，不妨嘗試跟著本田翼將圍巾圍成連帽造型，帶點可愛又軟萌LOOK，不僅快速打造保暖度，也讓整體注入一股輕甜女神氛圍。

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從日本女星穿搭範本展現日系印象

以上推薦的4套本田翼私服搭配範本，大家也準備好跟著穿上本田翼同款造型嗎？接下來一起透過女星穿搭範本，為新年打造嶄新的注目焦點。

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