忽然變媽媽！女星半年前自稱單身　IG突曬BB腳宣佈喜訊：感謝自己

鬼鬼吳映潔今（10）日突然在社群po出孕肚照和嬰兒小腳照，宣告寶貝女兒誕生，讓許多粉絲驚喜。



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鬼鬼表示：「讓自己慢下腳步，好好休息，好好孕育，好好兩個心臟一起呼吸著，好好記得這一切 ，好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們！」驚喜宣佈寶貝女兒誕生。

鬼鬼吳映潔2005年參加台灣電視節目《我愛黑澀會》出道。（節目截圖）

鬼鬼吳映潔當年只有16歲，年紀輕輕就出道。（節目截圖）

鬼鬼吳映潔曾登上《康熙來了》做嘉賓。（《康熙來了》截圖）

鬼鬼去年登實境節目《嗨！營業中》第4季後，就未再有作品，推算鬼鬼當時在錄製期間可能就已懷著女兒；上次她出席公開活動是在半年前，當時自稱單身的她，僅稱感情空窗已久，完全看不出懷孕的跡象，而她曬出女兒的小腳丫公布女兒誕生，經紀人目前尚未回應。

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而她人緣好，po文沒多久就有許多好友留言祝福，關韶文說「恭喜你終於完成你的夢想」、炎亞綸則留愛心笑臉。

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