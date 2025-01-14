魷魚遊戲2｜影射社會5個人性黑暗面　1種人就算有錢也不會成功

Netflix話題大作《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）上架後再度引發全球熱議，編導黃東赫努力將其充滿血腥暴力的遊戲世界觀延續，李政宰、孔劉、李秉憲、任時完、T.O.P、曹柔理等卡士也都表現亮眼。



即使劇情節奏跟第一季有所差異，也不見得所有觀眾都滿單，但其中蘊藏的黑暗人性仍然發人省思。

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《魷魚遊戲2》黑暗人性1：Loser就算有錢也不會成功

劇中最讓人感慨的應該就是主角成奇勳（李政宰飾）了吧！雖然他歷經千辛萬苦在第一季的遊戲中活下來，成為最終贏家，並拿到了高額的獎金，但事實證明他即使擁有了資源，思維層次還是原來那個「Loser」做事的計劃非常短淺、不會運用適合的方法，也沒有安排後路，導致他的計劃一步步失敗，活下來也是全憑運氣。



從找孔劉、找遊戲負責人、被迫回到遊戲、想救出所有人，到最後想推翻遊戲卻革命失敗，看似很悲壯，實則有勇無謀，完全是走一步算一步，落得如此下場也並不奇怪，就看他最後能否靠著強運扭轉一切。

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《魷魚遊戲2》黑暗人性2：無可救藥的投機

從孔劉飾演的西裝男在第二季第一集的社會實驗中，可見人性的投機與貪婪是無可救藥的，他讓街友選擇是要刮刮樂還是麵包，結果決大部分的人都選擇了刮刮樂，證明了人類的投機天性似乎是難以改變，即使有一餐沒一餐，還是不放棄任何暴富的機會，所以孔劉只好幫把這些麵包「腳踏實地」了。



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《魷魚遊戲2》黑暗人性3：慈母多敗兒

劇中張金子（姜愛心飾）一把年紀了還要參加遊戲幫兒子還債，實在讓人覺得相當心疼，兒子朴容植（梁東根飾）是個不事生產的賭徒，賭到傾家蕩產無力償還，個性不成熟又不負責任。說實在母親實在無須如此，老大不小的兒子要過怎樣的生活，該讓其自己去承擔，實在無須為其操心一輩子，該怎麼處理都該由他自己負責，才是一勞永逸地解決方法。



雖然俗話說的是「慈母」，但實際上會寵溺孩子的可不只母親，也有許多父親會讓兒女過度予取予求，最後就會從甜蜜的負擔變成沉重的累贅，永遠在收拾爛攤子。

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《魷魚遊戲2》黑暗人性4：沒有永遠的同伴

《魷魚遊戲2》再度強調了在生存和利益面前「沒有永遠的同伴」，無論是在第一季時，前一關「拔河」還攜手擊敗對手，下一關「打彈珠」就要分個你死我活，還是第二季的「五人六腳」產生革名情感後，下一關「旋轉木馬」就要一個個把同伴推出去死，這都是不得不面對的殘忍情境。



而在這樣的情況下，大部分都不會有人想要犧牲自己、成全別人，在殘酷的規則下，文明可說是不復存在。

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《魷魚遊戲2》黑暗人性5：倖存者偏差

在第二季的遊戲中有個重大的規則改變，就是每一場遊戲結束時，都會投票選擇離開還是留在遊戲，自此也形成了兩個對立的群體，想離開的人害怕遊戲繼續造成的殺戮，每一筆獎金都是由人命換來的血腥鈔票。



想留下來的人多半有著一種「倖存者偏差」，覺得自己有能力留到最後，賺到更多的錢，殊不知有時候只是幸運而已，在這裡的大部分不是會死在遊戲裡，就是在遊戲外的時間也有可能被其他貪圖獎金的玩家殺死，畢竟可以少一個人分，還可以多一筆錢，何樂而不為。

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綜觀以上這幾點，《魷魚遊戲》兩季下來的主軸其實不變，都是在影射社會中的殘酷現實，與黑暗人性，要怎麼在這樣的險惡環境中混下去，是我們每個人的課題。

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