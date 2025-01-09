魷魚遊戲2｜因「對白敏感」遭一國家抵制　網民嬲爆：不尊重歷史

Netflix熱播劇《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）自上架以來持續佔據全球熱搜榜，連續多日在93個國家排名第一。然而，這部大熱劇集卻在越南面臨抵制風波，並受到越南電影管理局的正式審查。



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據越南當地媒體報導，爭議起源於劇中一段涉及越南戰爭的臺詞。



在對話中，角色姜大虎（姜河那飾）提到其父親曾參與越南戰爭，並說道：「我父親讓我去當海軍陸戰隊，是因為他想讓我更堅強。他是一名越南戰爭老兵。」對此，朴正倍（李書煥飾）則回應道：「你父親一定是位可敬的人。」

在對話中，角色姜大虎（姜河那飾）提到其父親曾參與越南戰爭，並說道：「我父親讓我去當海軍陸戰隊，是因為他想讓我更堅強。他是一名越南戰爭老兵。」（《魷魚遊戲2》劇照）

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然而，這一段對話卻引發了部分越南觀眾的不滿。許多越南網友認為，將參與越南戰爭的韓國士兵描述為「可敬」是對越南歷史的不尊重且不恰當，憤怒情緒迅速在越南社交媒體上傳播，許多網友呼籲抵制該劇，認為：

「韓國人一邊要求日本為殖民統治道歉和賠償，另一邊卻在吹噓其參與過越南戰爭」、「他們炫耀的是一場讓其他國家付出鮮血的戰爭」。



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面對公眾的強烈反應，目前越南電影管理局已對《魷魚遊戲2》展開審查，表示：「如果認定該劇違反了規定，我們將依法處理此事。」一旦調查結果成立，《魷魚遊戲2》可能會從越南Netflix平臺下架。



據記載，韓國在越南戰爭期間（1955-1975）曾派遣大量士兵支援美國。儘管韓方官方將其定位為協助盟友的軍事行動，但戰爭期間的暴行指控仍成為兩國關係中的敏感議題。

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近年來，韓國國內也對越戰期間韓國士兵的行為進行了反思，但這一歷史在越南仍然被視為不可觸碰的話題。如今在國際影視作品中提及這段歷史，往往容易引發外交與公眾情緒上的複雜反應。

對於這場風波，大家怎麼看？



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