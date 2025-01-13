35歲女星身世極坎坷　未成年出道賺錢養家　曾被媽媽打到入醫院

鬼鬼（吳映潔）10日無預警需布生下一女，出道多年從少女變靚媽，眾人紛紛恭賀祝福，而回顧其一路來經歷，除了從台灣到韓國，再到中國發展，受到觀眾喜愛，個人生活與媽媽關係破裂、分享曾凍卵被翻出。



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據《CTWANT》報導，鬼鬼2013年被爆與母女失和，她與媽媽疑因錢起爭執，進而爆發肢體衝突，事後鬼鬼到醫院驗傷，媽媽罵她不孝，母女失和，當時經紀人也認了鬼鬼被媽媽打到進醫院，嚇到不敢見面，後來多靠電話聯繫。

鬼鬼（吳映潔）10日無預警需布生下一女。（IG@gemma_811）

對於鬼鬼回應認「未婚生女」，網友認為鬼鬼有錢有能力，直言「孩子是她的就行了」、「是鬼鬼會做的事」，多獻上祝福。（IG@gemma_811）

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據悉，鬼鬼父母離婚，早早就踏入演藝圈，賺錢養家。鬼鬼透過《我愛黑澀會》16歲就出道並成為「黑Gril」一員，單飛後繼續演戲、主持、發唱片，頗有觀眾緣，更因和玉澤演在《我們結婚了（世界版）》組成「鬼澤夫婦」人氣大漲，不少韓國網友也熟知鬼鬼。

回顧鬼鬼一路來經歷，除了從台灣到韓國，再到中國發展，受到觀眾喜愛，個人生活與媽媽關係破裂、分享曾凍卵被翻出。（節目截圖）

鬼鬼透過《我愛黑澀會》16歲就出道並成為「黑Gril」一員，單飛後繼續演戲、主持、發唱片，頗有觀眾緣。（節目截圖）

鬼鬼近年來在中國大陸發展，在綜藝節目《明星大偵探》中擔任固定嘉賓，也受到大陸觀喜愛，一路來被觀眾認為可愛活潑親民，如今35歲的鬼鬼成了媽媽，而對於鬼鬼回應認「未婚生女」，網友認為鬼鬼有錢有能力，直言「孩子是她的就行了」、「是鬼鬼會做的事」，多獻上祝福。

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其實鬼鬼2022年完成凍卵，她當曾分享過程，有感懷孕辛苦。而她自2024年下半年向節目告假後消失螢光幕前，如今再分享消息，已是懷孕當媽喜訊。

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