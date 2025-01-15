色情網站Miss AV火速宣佈復活　點名石川澪：妳的影片免除廣告

近年因盜版猖獗、拍片法規等因素影響，舉世聞名的日本AV市場掀起引退潮，知名盜版網站「Miss AV」也在強力掃蕩下無預警關閉、更被附上「反盜版大將軍」石川澪的警語，一度引起熱烈討論，不過「Miss AV」卻火速宣告復活、直接點名石川澪「反擊」。



Miss AV網站被關。（截圖）

「Miss AV」遭封鎖後宣告復活。（截圖）

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台灣、日本老司機熟知的成人網站「Miss AV」，日前被日本AV平台「FANZA」透過法律程序下架封鎖，並附上石川澪以及五種語言的警語，強調「Miss AV」因屬於盜版網站，已經被依相關法律程序封鎖、沒收該域名（通稱：網址）。

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「Miss AV」被關掀起熱議，石川澪也透過社群平台X轉發消息，笑稱即使她跟這次的下架沒有關係，但仍像自己消滅了該網站一樣；不過「Miss AV」也在兩度恢復運作、遭封鎖後再度宣告復活，更點名反擊：

「石川澪的影片將免除所有廣告。」



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