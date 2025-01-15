大奉打更人｜網民讚王鶴棣演技「封神」化老妝演出80歲老翁滄桑感

王鶴棣和田曦薇主演的新劇《大奉打更人》口碑低開高走，他在劇中飾演的許七安的演技更是大受好評，尤其是在最近播出的第31集裡，他一人分飾三個不同年齡段的角色，從青年到老年狀態的不同面貌，成功塑造每個年齡階段的心理變化，獲得不少網友的高度讚賞！



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在《大奉打更人》最近播出的劇情裡，王鶴棣更是首次挑戰「老年妝」，滿頭淩亂的白髮，微弱的語氣、漸漸失去光芒的眼眸、老人垂死時渙散的眼神，和意氣風發的許七安簡直判若兩人。

《大奉打更人》只得豆瓣5.4分。（截圖）

走到人生的盡頭回憶過去：

「平凡的出生，匱乏的童年，失敗的愛情，無望的理想，日復一日，年復一年，最後如同螻蟻一般死去」、「人生的意義有很多，經歷本身就是一種意義，我來過，我做過，我有過，無論是成功還是失敗，經歷本身不就是一種意義嗎」



難怪網友們都說被王鶴棣這段戲給震撼了，他角色的代入感真的很強！

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——要知道，當時拍攝《大奉打更人》的王鶴棣也才24歲啊！24歲的年輕小夥子要演出80歲遲暮老人的滄桑感，這對他來說究竟是個多大的挑戰啊！



王鶴棣隨後也在微博上曬出自己拍這場戲時的自拍照，雖然他外表看上去老了，但也還是個愛耍酷的帥老頭！

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不少觀眾表示，王鶴棣在這段戲中的表現真的讓人很驚豔，一時之間還真的認不出這還是那個帥氣的王鶴棣嗎？完全看不出是王鶴棣演的！除了遲暮老人的垂死神態外，王鶴棣演出了中年狀態下、接連遭遇挫敗時的疲憊感，也讓人狠狠共情了！也難怪這集被網友稱「封神」了！

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