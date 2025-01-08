2024年10大豆瓣評分最高陸劇出爐：山花爛漫時/天行健/日光之城…

又到了一年一度盤點陸劇「家底」的時刻。近期，豆瓣2024評分最高陸劇TOP10榜單塵埃落定。在這場嚴苛的年度陸劇的口碑競技中，騰訊視頻劇集共有《山花爛漫時》、《天行健》、《日光之城》、《大江大河之歲月如歌》、《春色寄情人》5部劇上榜。



其中，《山花爛漫時》憑藉9.6分的斷崖式領先，高居榜首。

2024年10大豆瓣評分最高陸劇。（截圖）

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其中，《山花爛漫時》憑藉9.6分的斷崖式領先，高居榜首。

如果把範圍擴大TOP30，會發現騰訊視頻播出劇集的口碑優勢還在擴大，共有14部騰訊視頻劇集躋身其中。其中，包括《與鳳行》（7.2分）《慶餘年第二季》（慶餘年2）（7.3分）《玫瑰的故事》（7.4分）《永夜星河》（7.5分）《九重紫》（7.6分）等5部熱度破30000的爆款劇集。

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從這些口碑劇集的分佈可以看出，去年的騰訊視頻分梯度、有層次地跑通了三條賽道：第一，是托舉主旋律劇集登上了口碑高峰；第二，是在主流商業劇賽道，跑出了口碑、熱度和討論度兼備的優質爆款；第三，給冷門題材和小體量劇集以充沛機會，跑出了多匹「黑馬」。

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為什麼在長劇集行業面對內憂外困，經歷震盪發展的不凡一年，騰訊視頻卻能靠口碑突出重圍？2024年騰訊視頻的應變和經驗，值得細細梳理。



為主題創作配置頭部要素

登上去年豆瓣評分TOP10榜單的5部騰訊視頻劇集中，屬於主題創作或帶有濃厚主旋律色彩的劇集有三部，分別是改編自「七一勳章」獲得者張桂梅事蹟的《山花爛漫時》，表現當代西藏發展圖景和火熱生活的《日光之城》，以及反映農工商在改革浪潮中跌宕命運的《大江大河之歲月如歌》。

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按照刻板印象推演，在「抽象」成為年輕人集體精神症候，「說教」被列為四大煩惡之首的「樂子人」年代，主旋律劇幾乎是最難成就口碑高峰的一類劇集。但以《山花爛漫時》為代表的主題創作劇集證明，觀眾只是排斥假大空，對真正的崇高甘之如飴；觀眾只是厭惡說教，對呼應情緒、觸動情感、傳遞情懷的作品來者不拒。

《日光之城》獲得豆瓣8.5分。

《山花爛漫時》能完成高難度的改編創作，並在複雜的輿論中獲得壓倒性好評，離不開騰訊視頻在兩方面提供的平臺性支撐。

《山花爛漫時》憑藉9.6分的斷崖式領先，高居榜首。（截圖）

一是，為主題創作配置頭部生產要素。

《山花爛漫時》由宋佳領銜主演，精准把握住了人物的「神魂」；由女性題材劇作的第一梯隊編劇袁子彈擔任總編劇，帶來了女性視角的輕趣、熱血風；由擅長冒險題材也擅長古裝大劇的費振翔執導，他是備受觀眾喜愛的「細節派」導演。這樣背景的團隊，沒有主旋律劇創作的「路徑依賴」，而是真誠地把自己對觀眾需求和市場趨勢的觀察帶到了《山花爛漫時》的創作中，由此啟動了觀眾的共鳴。

二是，秉持「寧可冒險，不要無聊」的平臺理念，鼓勵探索。主題創作因為題材的特殊性，打「安全牌」會成為很多平臺方的選擇。但在注意力貨幣化、情緒敘事成為新常態的當下，主題創作劇集也需要關注度，需要借「情緒」與觀眾對頻。



《山花爛漫時》的成功很大程度上依賴於對已有範式的跳出。這部劇用情緒、情感、情懷「三階梯」讓主旋律劇深入淺出，讓典型群像深入人心。而這背後，如果沒有平臺的站定，探索將很難落地。

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需要強調的是，為主題創作配置頭部生產要素，並非是看「演員人氣」行事，而是追求適配度和組合的創新性。卷關注度也不是卷流量，而是一種讓觀眾覺得「與我有關」的努力。事實證明，與口碑契合的關注度，正是一部主旋律劇社會效益的放大器。

在主流商業劇賽道，打破「確定性」迷信

走出「舒適圈」。如果一定要為去年間，穩定發揮的主流商業大劇找個共同點的話，那一定就是這幾個字。



劇集裡的主流商業劇，多年以來一直穩定在兩大類型：一是古裝劇，包括古裝傳奇、古裝偶像、仙俠奇幻，以及江湖武俠等；二是都市劇，包括都市愛情、都市生活、都市家庭等。但2024年的劇集市場，一些根本性的變化在發生。

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一方面，古裝劇依舊是最有商業價值的賽道，但已經不再唯IP論，甚至不再唯大劇論。



去年有效播放量和集均有效播放量最高排行靠前的，依舊是古裝大劇，包括《慶餘年第二季》、《與鳳行》、《長相思 第二季》等騰訊視頻劇集。但這些劇集之所以能突出重圍，並不完全依賴IP影響力和已被驗證的套路配方。

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《慶餘年第二季》在第一季的基礎上，強化了正劇基因和批判意味，借爽文筆法表深刻內涵；《與鳳行》在仙俠的基底上，糅入了輕喜劇的風格並追求現實主義的人物關係；《長相思 第二季》則刪繁就簡，專注為劇粉上演一場史詩級的be……這些特色表呈，在近年的古裝劇中即便不算唯一、第一，也算得上稀缺。



古裝大劇持續贏得觀眾，靠的不再是只是IP和場面規模，還有新鮮配方。同理，非S+級的古裝劇也可能憑藉與觀眾同頻的「腦洞」和視聽美學線上，取得商業上飛升。比如，充滿中式視聽美學和審美意境的《柳舟記》，有邏輯的「改命之旅」的《永夜星河》，以及被觀眾冠名氛圍感雙強劇的《九重紫》，都在去年取得了超出預期的市場回饋。

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過去一年，騰訊視頻堅持「不卷流量卷口碑」。即便在競爭最激烈的古裝劇賽道，也不再迷信「確定性」，最終反而憑口碑實現了市場突圍。



另一方面，是都市劇的視角轉換。

都市劇不是單純的時裝劇，它的核心競爭力在「現代性」。無論是講婚戀，還是拍家庭，又或是說職場，它想要吸引觀眾，要麼離地三尺造出理想生活範式，要麼向前一步站在時代思潮前沿。都市劇與當代觀眾的集體情緒波動和價值審美流變離得最近，因而也最依賴感知敏銳的創作者和平臺。

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2024年是都市劇視角轉換的一年。

同樣是表現女性成長，原來用群像保證採樣多樣性是制勝秘笈，現在觀眾更喜歡看拉長弧光的女性個體覺醒；同樣是表現中產家庭生活，原來的視角是仰視，充滿著對中產「奇觀」的豔羨；現在的視角是下沉，冷靜審思中產生活可能面臨的陷落……騰訊視頻去年播出的《玫瑰的故事》、《凡人歌》、《不討好的勇氣》等精品都市劇，響應了觀眾情緒，找准了現實視角，也因而開闢了都市劇的市場新空間。

在主流商業劇遭遇顛簸的一年，騰訊視頻之所以依舊能表現上佳，根源在於平臺對觀眾需求、市場變化的敏銳預判。



在V視界大會上，騰訊視頻就確立了在精品內容尤其是劇集品類上持續發力，以用戶情緒為切口，圍繞「愛、燃、智、議」四大關鍵字進行賽道細分，滿足大眾的不同情緒需求的戰略方向。

去年取得商業巨大成功的熱播劇，很多都是騰訊視頻於這四大情緒賽道上重點佈局的作品；換而言之，騰訊視頻在主流商業劇賽道優勢的擴大，是對用戶情緒需求精准回應的回報。

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站定創作者，「黑馬」可能來自四面八方

2024年騰訊視頻劇集的口碑劇榜單上，還有一個隱藏「王者」，那就是2023年12月27日開播，主要播出期都在去年的《繁花》。



《繁花》的出現，在陸劇輿論場上引發「孤品」之議。有人認為這是一場「豪賭」的成功，並不意味著持續的創新續航力；還有人認為，「孤品」難以複製，在大眾文娛生產中價值容易被高估。

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事實上，像《繁花》這樣的藝術「孤品」，難以複製也不用複製。能夠讓一個平臺可持續發展的，從來不是某一部標杆作品，而是讓這部標杆作品落地生根、開出繁花的土壤。《繁花》證明的是騰訊視頻站定創作者的理念、支撐藝術家創新探索的資源，和非常規專案的管理能力。

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而這些，正是口碑「黑馬」劇誕生的重要前提。



因此，過去一年來，像《宿敵》、《太陽星辰》、《春色寄情人》、《天行健》這樣的創新劇，在騰訊視頻得到了機會。

《宿敵》採用雙線敘事的形式講述新老兩代國安人對國家安全的不懈堅守，強化了劇集的敘事張力和類型特徵；罪案劇《太陽星辰》有巧妙的穿越設定，有高情節密度的懸疑敘事，還有懷舊的港島氛圍，是去年口碑最好的港產劇集；《春色寄情人》在返鄉愛情敘事中，融入了深刻的生命哲學和死亡教育，是一部兼具哲理、溫情和荷爾蒙的創新劇；《天行健》既是晚清朝鬥劇又是江湖武俠劇還是熱血革命劇，深刻反映了清末亂世各方勢力的纏鬥……



這些創新劇都是一定程度上的「孤品」，它們聯手推高了2024年陸劇的題材多樣性和平均藝術水準。

過去一年，騰訊視頻憑藉勇於自我革新的勇氣，啟動了內部工作室群的生產力；憑藉尊重創作者和藝術規律的平臺氣質，聚合起了最有才華的頭部人才梯隊。

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他們的創新能力、藝術追求，能為主題創作引來優質關注度，能在主流商業劇集賽道上快速「調頭」、因時而動，能憑藉體量不大的劇集「四兩撥千斤」，也能在冷門題材賽道「0幀起手」。

在長劇集顛簸發展的一年，騰訊視頻依舊能打贏口碑攻堅戰，為長劇集行業引來「活水」。展望2025年，曙光和回暖還會遠嗎？

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