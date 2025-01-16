26歲頂流女星病倒「要重新學走路」曾自爆被老闆毆打　終宣佈復出

大陸當紅女星趙露思驚傳病倒，去年12月27日其工作室發聲證實她在12月18日因身體不適就醫，目前停工療養中，她的復原狀況日前曝光，全身僵硬努力學走路，連拿匙羹都很吃力，令人心疼。趙露思更罕見以千字文控訴曾遭老闆毆打，甚至要離開還付出高額的分手費引起關注。



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趙露思罕見以千字文控訴曾遭老闆毆打，甚至要離開還付出高額的分手費引起關注。（微博@趙露思）

趙露思的復原狀況日前曝光，全身僵硬努力學走路，連拿匙羹都很吃力，令人心疼。（微博@趙露思）

經過多日的休養，趙露思終於宣布復出，在代言活動宣傳影片中，宣布1月25日出席代言活動，還甜笑：

「不見不散！」



讓不少粉絲為她開心。

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