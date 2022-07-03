泰國追星｜曼谷4大泰劇迷必遊景點　買周邊外分分鐘遇上泰星

喜歡看泰劇、追泰星的泰圈小迷妹們，如果來一場泰國追星之旅，這些地方一定要安排上。



像泰星製造聖地GMM Grammy、泰腐「半壁江山」牛導工作室、泰劇寶藏地泰國三台等，圓自己一個追星夢，說不定還能遇上明星真人喔。

去泰國曼谷追星，有4大必去景點（點圖放大看看）▼▼▼

+ 2

1. 入門景點：泰星製造聖地GMM大廈

GMM Grammy（簡稱GMM公司）是泰國最大的國際性唱片公司，旗下有GMM 25電視台、GMM Exact娛樂演藝公司、GMMTV等，其中GMMTV是電視節目製作公司及藝人經紀公司，製作了《愛情理論》、《因為我們天生一對》、《特長生》、《千星傳說》、《愛我你就親親我》、泰版《流星花園》等熱門泰劇，更是大家所熟知的BL劇CP「生產工廠」，像Singto&Krist、Off&Gun、Tay&New、Earth&Mix、Bright&Win，引來不少迷妹磕糖。

GMM大廈位於曼谷市中心繁華地段，進入大廈兩旁會看到許多明星海報，向前台出示護照到三十樓可以購買明星周邊，也可以在一樓的星巴克喝杯咖啡休息，說不定還能遇到來上班的泰星呢。

營業時間：9:00-18:00

地址：50 GMM Grammy Place Sukhumvit 21 Asok Montri Rd Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok



2. 泰腐必追地：牛導工作室Studio Wabi Sabi

相信很多看過泰國BL劇的人，應該對牛導（New Siwaj Sawatmaneekul）有所耳聞，出生於1989年11月3日的他，曾執導的泰劇有《不期而愛》、《愛來了別錯過》、《待到重逢時》、《學長的愛情攻心計》等大火作品。

牛導的工作室名為Studio Wabi Sabi，位於曼谷Huai Khwang區，因為牛導工作室主要拍攝的是泰國BL劇，所以捧紅的大部分是男演員，如王俊勇Perth、福多多Fluke、洪天逸Mean、文總Boun、包包Prem。

營業時間：10:00-19:00

地址：21/59-60 RCA Block C Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok



【相關圖輯】到埗才知曼谷生活5大缺點 電線多到金像影帝都打卡▼▼▼

+ 9

3. 熱門泰劇打卡點：泰國三台

泰國第3電視台（Thai TV Colour Channel 3）是泰國的國有免費電視台，位於曼谷孔堤縣拍喃四路，旗下藝人有馬力歐·莫瑞爾（Mario Maurer）、瑞妮·坎彭（Ranee Campen，小名Bella）、烏拉薩雅·斯帕邦德（Urassaya Sperbund，小名Yaya）、白瑞·納得克·釘宮（Barry Nadech Kugimiya）、吉拉宇·唐思蘇克（Jirayu Tangsrisuk，小名James）、塔納瓦特·瓦塔納普迪（Thanavat Vatthanaputi，小名Pope）等，播出的熱門泰劇更是數不勝數。

泰國三台有一家售賣明星周邊的官方店，位於電視台Maleenont Tower的27樓，像帆布包、手機架、鑰匙扣、限量公仔娃娃，買回去做紀念也是不錯的選擇。

三台電視台地址：No.3199 Rama 4, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110

三台周邊店營業時間：9:00 -16:30（星期一至星期五）

三台周邊店地址：No. 3199 Maleenont Tower, 27th Floor, Rama 4 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110



【相關圖輯】網民數港人愛遊泰10個原因 最愛泰國人有禮▼▼▼

+ 12

4. 休閒消費地：明星老闆開的店

除了知名的經紀公司、電視台，泰星們開的店也可以去打卡消費喔。例如《初戀那件小事》的小嵐Baifern在Watcharaphon路開了一家甜點店Nom Prajum Chun，Esther和Kenp合夥開了K+E Cafe咖啡甜點店，Got7 BamBam開的​​B’Chill Cáfe & Restaurant曼谷餐廳，品嚐美食的同時，還能近距離感受明星的獨特魅力，萬一偶遇到明星老闆親自做的甜品或親手送上來的美食呢。

當然，泰國七台、泰國各大高校、曼谷的各大商場也是追星打卡的熱門景點，對於想近距離接觸明星的你來說，是時候來一場曼谷追星之旅。但小編也在這溫馨提醒，追星需要保持距離，你愛的人也需要空間，愛明星更要愛自己喔。

延伸閱讀：

三大清萊景點：白廟、黑廟、藍廟，真正的寺廟只有一座？

跟著泰劇去旅行！精選4大人氣泰劇拍攝地，打卡知名泰國景點！

【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】