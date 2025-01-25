劉德華慧眼識英雄預言「她」星途燦爛　當年選秀奪亞軍如今變頂流

演藝圈中伯樂慧眼識英雄的故事總是令人津津樂道，天王劉德華過去在擔任選秀節目評審時，曾精準預言一位新人的星途。這段往事不僅見證了他過人的眼光，那位女星後來更成為華語影視圈一顆閃耀明星。



回顧新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》，曾捧紅李銘順、王振復、陳秀麗等藝能人，但在2001年那一屆，獲得亞軍的女星孫儷，卻因「長得太中國」而未獲電視台簽約。

劉德華在選秀節目肯定孫儷表現。（微博圖片）

劉德華在選秀節目肯定孫儷表現。（微博圖片）

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不過劉德華一眼相中孫儷，認為她才藝令人印象深刻。選秀節目主持人向劉德華詢問，要擇電影女主角會選哪位女新秀？劉德華毫不猶豫選擇孫儷，並表示：

「我會選上海來的、瘦瘦的那個孫儷，她跳舞跳得很好，我覺得她武打會很厲害。」



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據了解，孫儷從小就打下深厚的舞蹈基礎，5歲開始學舞，15歲考上文工團當文藝兵，更曾在舞蹈大賽中奪金。回到中國大陸發展的孫儷，19歲首部作品《玉觀音》飾演一名跆拳道高手，一炮而紅。

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此後，孫儷更成功擊敗原定女主角蔡少芬，獲得《後宮甄嬛傳》的甄嬛一角，也演出《新上海灘》等知名作品，顯然劉德華當年的眼光完全正確。

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