神級女偶像曬比堅尼性感照　遮住心口仍誘人　網民懷疑拍攝者是他

撰文：聯合新聞網
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韓國女子天團「BLACKPINK」成員Lisa去年才在高雄巨蛋舉行粉絲見面會，吸引近萬名粉絲朝聖。現實生活中，她和世界首富LVMH家族的三公子Frédéric Arnault也愈愛愈高調，Lisa在IG分享一系列度假的比堅尼辣照，吸引800多萬人按讚，被懷疑就是男友的甜蜜視角。

現實生活中，Lisa和世界首富LVMH家族的三公子Frédéric Arnault愈愛愈高調。（IG@lalalalisa_m）
Lisa在IG分享一系列度假的比堅尼辣照，吸引800多萬人按讚，被懷疑就是男友的甜蜜視角。（IG@lalalalisa_m）

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神級女偶像新歌MV超性感　凌晨封街拍攝勁揼本　場景吸粉絲朝聖

Lisa在海邊換上比堅尼，好身材藏不住，不論是大長腿還是蜜桃臀都超誘惑，讓不少網友直呼：「真的太辣了！」Lisa最近不僅是專注在唱歌，也宣布參演美國HBO劇《白蓮花大飯店3》（The White Lotus 3）演出，劇集預定在2月就要播出，也是她首度以女演員身份亮相。

韓低調美女靠性感照征服網民　IG意外爆紅粉絲數暴增　高呼愛台灣

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