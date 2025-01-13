神級女偶像曬比堅尼性感照 遮住心口仍誘人 網民懷疑拍攝者是他
撰文：聯合新聞網
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韓國女子天團「BLACKPINK」成員Lisa去年才在高雄巨蛋舉行粉絲見面會，吸引近萬名粉絲朝聖。現實生活中，她和世界首富LVMH家族的三公子Frédéric Arnault也愈愛愈高調，Lisa在IG分享一系列度假的比堅尼辣照，吸引800多萬人按讚，被懷疑就是男友的甜蜜視角。
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Lisa在海邊換上比堅尼，好身材藏不住，不論是大長腿還是蜜桃臀都超誘惑，讓不少網友直呼：「真的太辣了！」Lisa最近不僅是專注在唱歌，也宣布參演美國HBO劇《白蓮花大飯店3》（The White Lotus 3）演出，劇集預定在2月就要播出，也是她首度以女演員身份亮相。
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