女星昔日低調產子　兒子暴風成長185cm星味爆棚　被指撞臉劉德華

謝金燕上月24日剛過50歲生日，近來兒子生父身份引發熱議，但據了解兒子的帥樣則讓身旁同仁讚不絕口，有人形容像是金城武，她的哥哥謝順福則說：「長得比較像劉德華。」



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她2009年透過簡訊對外界認有12歲兒子，但希望保護家人，並未公布小孩生父，時至今日仍是個謎，卻因利菁一番話成為熱門話題，當年是謝順福陪著謝金燕到美國產子，他曾在《小燕有約》透露：「剛好我美國有一些好朋友，然後就去到一個比較鄉下的地方，真的沒幾個華人的地方，然後去生小孩。」卻因為瞞著豬哥亮，成為父子心中的一個結。

謝金燕上月24日剛過50歲生日。（ig@jeanniehsieh___bbb）

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而謝金燕對兒子保護到家，連豬哥亮生前也未曾見上一面，但2021年小巨蛋演唱會時，兒子藏身台下替她打氣。據推算她的兒子現年約28歲，青春期後大變身，身高超過185厘米，酷帥外型很有明星特質，還曾被讚一露面就是全場焦點，一雙長腿更是遺傳到媽媽。

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謝金燕這些年作風低調，向來不現身宣傳，2022年難得出席實境秀記者會，笑稱是從神祕之地出來，節目拍完又要重返神祕之地，那時被問到帥兒，她坦言「我沒有想到要怎麼回應」，並Cue參與節目的來賓幫忙救援，成功逃過。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】