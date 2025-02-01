《漂白》趙今麥火拼文淇王影璐黃楊鈿甜　2025年成00後小花新戰場

最近的劇集寒假檔被00後小花刷屏了。《漂白》中的趙今麥，《異人之下之決戰！碧遊村》（下文簡稱《異人之下2》）裡的文淇、王影璐，《致1999年的自己》中的黃楊鈿甜，都令人印象深刻。



與正當紅的95花相比，00花的戲路發展有明顯不同。更多童星出身，更早轉型正劇，也更多同時手握劇集、電影資源。

【圖輯】點圖放大看更多趙麥今照片👇👇👇

+ 16

01

趙今麥在《漂白》中充分發揮了她的氣質和表演優勢。演員的可塑性，固然與表演功底正相關，更與其自身和角色的共性分不開。即使是以《少年派》中「林妙妙」的鄰家妹妹形象為大眾所熟知，趙今麥的氣質也從未與柔弱掛鉤，而是帶著一股叛逆不服管的勁兒。



如果說《開端》裡的「李詩情」一角，初步展現了她的正直、冷靜、不服輸；那麼《漂白》裡高空逃生的「甄珍」，則更多了些堅韌、倔強、勇敢，以及在絕境中迸發出的強烈生命力。

踩上30層樓的空調外機、從後備箱裡爬出來的兩段逃生戲，看得人心驚肉跳。有人說，趙今麥讓「末世文女主」具象化了。

【圖輯】點圖放大看更多《漂白》劇照👇👇👇

+ 32

但也有人戲稱：

「趙今麥只要不演古偶，不演現偶，演技就跟開了掛似的。」



事實上，古偶並沒有拖她的後腿。目前，趙今麥是00後首位三平台破萬（騰訊視頻是熱度破3萬）的女演員，三部作品分別是《開端》、《度華年》、《漂白》。而其他達成這一成就的女演員，只有85花趙麗穎、95花虞書欣。

趙今麥的待播作品裡，有跟張凌赫二搭的家庭青春劇《櫻桃琥珀》，有與宋威龍合作的現偶《驕陽似我》，還有電影《流浪地球3》。

【相關圖輯】度華年｜10大劇情演員懶人包 趙今麥張凌赫化解上世恩怨做情人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

其實趙今麥走的是最典型的00花發展路線，即「童星出道+科班進階」。她們大多是在影視行業大發展的2014到2018年間，獲得了極佳表演機會。十幾歲時便在「爆款」影視作品中，展現了表演天賦，收穫了寶貴的路人盤。升學時，大多進入專業院校進行表演學習，邊學邊拍。



不少00後演員還沒到畢業時，就已經代表作加身。可以說，她們是適配當下文娛產業效率，成長最為迅速的一代演員；也是最依賴劇組滋養的一批新生力量。寒假檔中另一位元有作品播出的00花，黃楊鈿（tián）甜也屬此列。她出生於2007年，嚴格來說已經算05花。

從《楚喬傳》的「小楚喬」、《如懿傳》的「小如懿」、《大明風華》的「小若薇」開始，黃楊鈿甜一步步拓寬戲路，在古偶、現偶、年代劇（如《美好的日子》）、刑偵劇（如《冰雨火》）等多個題材類型中進行嘗試。

【圖輯】點圖放大看更多黃楊鈿甜靚相👇👇👇

+ 18

黃楊鈿甜的長相甜美俊俏，但氣質不是「少女感」，而是偏「少年感」。或許因為年齡限制，總體上還是更適合演「小女孩」。近日上架的《致1999年的自己》中的「錢佳玥」，《五福臨門》中的「樂善」，都屬此列。

黃楊鈿甜的待播劇中，有兩部較為亮眼。一部是懸疑劇《人魚》，她飾演失蹤的少女。另一部是正在拍攝中的《冰湖重生》，即《楚喬傳2》，她將接過趙麗穎的班，延續楚喬的故事。

【相關圖輯】楚喬傳｜李沁8個經典角色：做林婉兒曬演技、慶餘年林婉兒成經典（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

02

《異人之下2》中的文淇、王影璐，其實是截然不同的兩種發展路線。



文淇雖然也是童星出道+科班進階，但主要在電影領域發展。文淇是實打實的天賦型選手，是大銀幕最鍾愛的長相，長了一張有故事的臉，有著一雙會說話的眼睛。2017年在電影《血觀音》的表現就驚豔了觀眾，年僅14歲便一舉拿下金馬獎最佳女配。

【圖輯】點圖放大看更多《血觀音》劇照👇👇👇

+ 19

《異人之下2》中，文淇飾演的「陳朵」明媚又清冷，聰明又隱忍。在文淇的詮釋下，陳朵既是無感的、麻木的，也是驚恐的、崩潰的，讓人心疼她的過往，又共情於她的現狀。

對於出演《異人之下2》，網上有一種聲音是「電影咖演網劇是資源降級」，而文淇直接了當地回應：

「我不在意這個東西，我一直都是從角色出發。」



【圖輯】點圖放大看更多文淇照片👇👇👇

+ 15

就這個角度而言，文淇對自己的職業規劃其實是藝術家路線。待映作品裡有一眾文藝片，《我看見兩朵一樣的雲》、《餘燼》、《少年時代》、《愛是最無用的東西》、《她問》、《一帆風順》、《馴鹿》等。

同時，文淇與劉浩存主演的雙女主電影《想飛的女孩》，也入圍了第75屆柏林國際電影節主競賽單元，刷新了00花入圍三大國際電影節（威尼斯、康城、柏林）的最新戰績。目前這部電影內地已定檔3月8日。

【相關圖輯】10位新一代最有潛力陸劇小花：《玉骨遙》盧昱曉《長風渡》艾米…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

劉浩存則是「名導領進門」型，影視兩開花。近幾年電影作品密集上新，但直到去年劇集《脫軌》、電影《燦爛的她》，口碑才開始逆轉。接下來待播的奇幻懸疑劇《七根心簡》，現偶《陷入我們的熱戀》，都是收割觀眾緣的潛力作品。

同屬此列的，還有王家衛旗下的李宛妲。在電影版《異人之下》裡飾演的「馮寶寶」，雖然整體「貼臉」好評不如王影璐，但仍給觀眾留下了印象。接下來她的作品，有春節檔新片《唐探1900》，還有年代正劇《北上》。

【圖輯】點圖放大看更多王影璐照片👇👇👇

+ 20

王影璐目前最「出圈」的角色，仍是《異人之下》的「馮寶寶」。

此前，王影璐電影界「橫空出世」，參演《我經過風暴》、《最後的真相》，反響一般。直到《異人之下》，才憑藉與「馮寶寶」的貼合度實現逆襲。此後，她在劇集領域的攻勢很猛。待播作品裡，仙俠言情、古裝喜劇、懸疑罪案、愛情奇幻……各種類型應有盡有。

03

00花內部競爭已然很激烈。在童星+科班這條路上，目前穩坐電影賽道TOP1的是張子楓。而在影視兩個領域都成績不錯的還有李庚希，代表作《漫長的季節》和《我們一起搖太陽》已傳世。



雖然90、95花仍然坐鎮古偶現偶賽道，但許多中腰部劇集已經被00花攻下山頭。科班出身的夏夢、包上恩，勢頭很猛的張藝凡、鄧恩熙、莊達菲、向涵之，愛豆轉型的孫珍妮……

90、95花真的要注重卷演技，而不是卷番位了。這屆00花，更敢試錯、更有試錯的本錢，比90、95花更早跳出古偶現偶賽道接觸正劇。雖然很容易被坊間詬病「資源咖」，但有了好作品就會彎道超車。

【相關圖輯】內地四大85後小花分析 楊冪劉詩詩力求轉型「她」今年跑出封視后（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】