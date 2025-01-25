錦囊妙錄劇評｜無頂流巨星卻突圍而出成黑馬　一原因獲封陸劇清流

最初關注到《錦囊妙錄》，完全是因為一種特別的緣份——它的故事發生地臨汾，正是我的家鄉。沒想到這一追，便意外見證了這匹黑馬從默默無聞到飛奔攀高的過程。



《錦囊妙錄》不是大IP，沒用頂流，初上架時「其貌不揚」，但是自來水的力量不可低估。在微博、豆瓣、小紅書等社交平臺上，很多人把它當成了古裝劇中的一股清流，從置景佈景到人物表演，從轉場運鏡到劇情節奏，作品的長板效應隨著劇情的發展不斷顯現，吸引著不同口味的觀眾入坑。

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《錦囊妙錄》在CCTV-8和優酷播出後，收視率和熱度值直線上升，不僅在優酷站內女性愛看榜、傳奇榜、探案榜等榜單登頂，還在貓眼專業版的收視率統計中，連獲全網收視榜日冠、央視收視榜日冠和CCTV-8收視日冠。



從創作上來說，《錦囊妙錄》最有趣的部份是，在命案的特殊場域中，階級意識被迅速沖淡。一群理想主義者，脫賤籍，忠職守，辨忠奸，有錢出錢，有權出力，即便是只有零星鏡頭的路人臉，也有一分光便發一分熱，共同繪出了一幅具有現實意義的時代寓言。

所以才會有人說，這部劇給人一種「秋褲紮進襪子裡的安全感」。這種安全感，指向的不僅僅是敘事節奏和影像質感，更指向其立意與價值觀。一個女性，該如何面對命運的不公？一個社會，該用什麼樣的態度去對待女性？



《錦囊妙錄》是對過去故事的勾勒，何嘗不是對現在的一種描摹，也可視為一把打開未來想像的鑰匙。

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戲劇為王，故事上頭

與其他一邊行走一邊探案的公路劇不同，《錦囊妙錄》是在螺螄殼裡做道場（意即在狹窄簡陋處做複雜的事情），著重刻畫了一個縣的人情風貌。人們生活安定，官府實心用事，但人心難測，命案還是接連發生了。



追劇的過程中我一直在想，為什麼是用「香堂案」開篇，為什麼不是從女主羅疏（胡冰卿 飾）的身份和遭遇講起？因為嚴格來說，第一個案子並不完整，缺少了前因和經過，開場亮底牌，直達故事高潮。

從敘事節奏來說，開篇即案件，能以最快的速度吸引觀眾，不會給人一種「熬過前三集」就好看了的心理負擔。但越往後看越感覺，「香堂案」的用意不止於此。它對所有故事都起著提綱挈領的作用，哪怕與探案無關的愛情支線也不例外，同時它也是一個伏線較深的案件，後遺症在好幾個故事之後才顯現出來。



香堂，本該是清修之所，修行之人，本該有德，但現實是貪財之人竊據高位，好色之人冒充使者，將香堂變成了藏汙納垢之所。反倒是眾人眼中的「賤籍」，手無縛雞之力卻勇敢出擊，闖虎穴，臨危不亂，將這處誆騙世人的地下世界連根拔起。

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這個只用一集就演完的案件，是《錦囊妙錄》的宣言：第一，不靠身份分配德行，不以地位論卑賤。第二，雖然講的是探案故事，但全篇都不缺「我命由我不由天」的熱血抗爭，羅疏那句「命，我自己掙；路我自己走」便是最好的註解。



「再婚寡婦遇害案」用一種別樣的羅生門講述，展現著「流言殺人」的可憎；「孟樵生遇害案」中，私慾成了壓垮眾人的最後一根稻草；「喬家酒坊爭奪戰」，是贅婿吃絕戶的古代化演繹；「礦廠拐賣婦女案」中，底層被黑惡勢力壓榨，上告無門的絕望感直透螢屏；「金老六頂兇殺」裡，兼具現實與荒誕，徒留一聲歎息。

《錦囊妙錄》逆襲的原因並不僅僅在於它是一部觀眾喜聞樂見的古裝探案劇，更在於它始終湧動著一股在普通百姓紮根的浩然正氣。



脫賤籍之路漫漫，羅疏艱難求索不自棄；官場做官自保為先，可韓慕之（賀鵬 飾）拒絕和光同塵；畫本中的江湖快意恩仇，而齊夢麟（翟子路 飾）卻在入世中看見民生疾苦。這種無處不在的正向表達，讓觀眾感同身受，備受認同。

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這些特質並不張揚，卻如潤滑劑一般流進故事的每個角落，與觀眾在價值觀上同頻共振。另外，在豆瓣上，有人專門開了一個帖子，從歷史學術的角度解讀《錦囊妙錄》的「奇案與世情」。當一部探案劇並不只以詭秘程度和探案手法提供爽感，當它的思想性和厚重感為人認可，也就讓觀眾有了持續追看的動力和後勁。



其實，這部劇還有一個解讀角度，便是時代寓言。比如，「再婚寡婦遇害案」展現的實際上是當代網路謠言的危害性，「喬家酒坊爭奪戰」是對社會上吃絕戶婚姻的生動演繹。

除此之外，《錦囊妙錄》為人稱道的另一特點是，體現了古裝劇視聽語言的又一進化支線：不以唯美論短長，而以效率論英雄。



「再婚寡婦遇害案」的羅生門講述中，涉及人物多，節奏快，鏡頭來回在講述者身上切換，以最快的速度讓觀眾搞清了事情的全貌；「喬家酒坊爭奪戰」裡，交代幕後黑手如何教唆丈夫和外室，巧妙地用了一個鏡頭切換和兩句話，就讓人恍然大悟；即便是比案情還複雜的「三角戀」愛情，劇中只用了一出《紫杈記》和縣丞一句「他們倆，成不了」的判詞，就提前「劇透」了這段感情的結局。

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表演準確，集體上桌

很多人都在誇《錦囊妙錄》的表演，認為每個人的表演都很準確，能夠讓人信服。看過劇之後，你會發現它體現的是整個主創團隊和劇組對創作的認真態度。



就拿第三集出現的鄰居群像來說，它最打動人的，不是群演的表演有多麼耐人尋味，而是即便他們不是鏡頭的主體，他們的表情和反應，仍然跟隨故事的發展，呈現出相應的變化。

一個人對著鏡頭講話，旁邊的人即時給出回饋，時不時有人插話，或贊同、或質疑，或者乾脆話題就跑偏了，如此生動鮮活，怎不讓人入戲？



而在主角團這邊，胡冰卿充分發揮了自己外形特點，將一個有勇有謀，剛毅自強的女性形象演繹得令人信服，不動聲色的外表下，是一顆讓眾人自慚的赤子之心。經過羅疏這個角色，她應當已在這條賽道上站穩了腳跟。

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賀鵬之前給人印象最深刻的還是「男頻劇」男主，既演得了「三十年河東，三十年河西」的苦大仇深，也有扮豬吃老虎的無害和陰柔。



而這次的《錦囊妙錄》無疑開拓了他的戲路，一個在理想和現實之間苦苦掙紮的讀書人仿若從歷史中走來，聲音洪亮飽滿，臺詞有權威感和力量感。在這個演員臺詞需得字幕輔助的年代，《錦囊妙錄》用選角彰顯了自己的態度。

當然還有「耍寶達人」齊夢麟（翟子路 飾），這個角色也很有特點，他在某種程度上是對傳統戲劇敘事的一種反叛。誰說主角團裡活躍氣氛的角色一定得由女性擔任？《錦囊妙錄》偏要把他設置成男性。



團隊搞事者和富家公子的多重特質導致這個角色並不好演，翟子路較好地把握住了在多重身份中游離的分寸感，不會讓人心生反感。

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優酷副總裁謝穎曾經提出，主角獨享高光的審美已經過時，觀眾更愛看鮮活立體的任務群像，全員上桌的情況越來越普遍，也更能推動劇集破圈。同時，在群像襯托下，主角的人物弧光才能被進一步放大。



從這個角度而言，《錦囊妙錄》的「全員上桌」不只是讓故事更可信，也是觀眾持續追劇，自發安利的一個關鍵原因。

製作精良，質感上佳

「《錦囊妙錄》也太良心了吧，全程實景拍攝，建築和房間佈局完全沒有塑膠感和樣板房的味道。」



正當《錦囊妙錄》的口碑擴散之時，網上出現了很多誇讚其製作的聲音，尤其這條讓總製片人蔡藝儂哭笑不得。她專門發了一條微博解釋：

「明明是在一萬多平的棚裡搭的景，一磚一瓦一木都是造出來的，我雖窮，但我捨得花，梳化服美術不能省！」



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這確實比較讓人難以置信，在古裝劇撞景頻繁，綠幕感嚴重的今天，《錦囊妙錄》居然因為不走尋常路而成為了一股清流。明明是在橫店拍攝，有「挑景」的便利，它卻有意避開大熱的場景，一頭紮進攝影棚，量尺造冊，從官府衙門到民間小巷，從深宅大院到一草一木、一磚一瓦，盡得明代風情。



據美術指導星漢介紹，整部劇的美術全方位向歷史上的真實建築借鑒，柱子選材用老木料，牆磚翻制具體到每一塊磚的色調和勾縫上，並在此基礎上層層做舊打磨，忠實地呈現了建築使用的歷史痕跡。

由於公司的成長因素，唐人影視的古裝劇一直帶有港產劇集的基因，創作和生產組織方式自有一套方法論和老牌製作公司的堅守。



這種堅守，曾在轟轟烈烈的網劇市場中一度被忽略，但大浪淘沙，回過頭來人們才發現，在磨皮、濾鏡正被濫用的年代，《錦囊妙錄》所特有的素顏感竟如此珍貴，甚至讓人回想起了唐人影視的黃金時代。

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除了製作因素以外，還有唐人影視的因時而變。雖是一部探案劇，但大到羅疏的成長主線，小到每個具體案情，無一不是封建社會中的女性，對命運抗爭、為自己掙命的呐喊。



在情感關係中，女性擺脫了被審視、被賦予、被憐憫的角色，而是像羅疏所希望的那樣「真真正正做自己，不再是別人的奴婢，也不再是別人的工具，天南地北，任我來去。」難怪有人激動地喊出了「唐人整頓古裝劇」的口號，這種說法可能有捧殺嫌疑，但它既是對主創團隊的肯定，又何嘗不是觀眾的一種呼聲？

人們究竟想要什麼樣的古裝劇質感，觀眾想看到主創團隊哪方面的匠心，觀眾想要何種故事，為什麼《錦囊妙錄》裡一句國產劇中原來稀鬆平常的「升堂」，都能讓他們熱淚盈眶？

這是唐人影視用《錦囊妙錄》提請市場思考的問題，想必也是他們今後要一直尋找的答案。

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