2025蛇年｜新年必備超強5款招財精油　滴在銀包傾生意無往不利

準備迎接新的一年，我們一定要好好關注自身的運勢和風水！



想要一整年財運旺旺來，除了求神拜佛之外，我們也可用精油來助我們一臂之力！透過植物自然的能量，來幫助我們改善自身的磁場，小編為大家整理五款招財開運精油，帶大家來看看新的一年，有哪些精油可以幫助你富得流油？

5款蛇年新年開運精油推薦，讓你新的一年富貴逼人，一滴見效！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

新年旺財必備5款招財精油推薦（pexels@Monstera Production；01製圖）

+ 10

岩蘭草精油

提到招財開運不少人第一時間就會想到岩蘭草！有為大地精油的岩蘭草，萃取自植物根部的精華，所以有聚四方之力的特性，濃厚深沉的土地草根的氣息，能幫助穩定情緒和磁場，自然讓你新的一年氣場全開。不過岩蘭草的濃稠質地並不適合直接使用水氧機擴香，經常出門在外跑業務談生意的人，可以滴一滴在皮革錢包上，保證你的財運亨通無人能敵。

檀香精油

沒有人會抗拒檀香精油高級的木質香調！是歷史最悠久的藥用芳香植物之一，至少有3,000年的歷史，在許多亞洲的古老文化中有著避邪、崇敬的意義存在，更因為其稀有和珍貴性，有黃金液體的稱呼，所以也被視為頂級的催財香，許多高級店鋪或是商場都會指定使用。在新的一年使用能幫助提升全方位的正能量，招財開運一次搞定。

雪松精油

雪松在西方擁有和檀香一樣的神聖意義與用途，歷史同樣非常悠久。如今雪松精油是許多成功人士在書房或辦公室裡的首選芳香，具有乾淨感的木質調香氣，幽微卻又恆久，在公共場合使用也不用擔心過於干擾，能夠讓人在每次進出的時候，都感覺被清新木香洗滌，在辦公室裡使用能讓你的人際氣場充滿正能量，自然在職場上無所不利！

野橘精油

飽滿而多汁的黃金橘子，在中國傳統文化裡被視為圓滿開運的象徵！野橘精油同樣也有相似的功效，充滿太陽能量的柑橘調，酸甜討喜，能讓人感到精力充沛、活力十足，非常適合在過年的時候，客人來訪時作為空間的芳香，讓大人小孩都開心。同時野橘精油以形補形，更寓意著財源滾滾，大吉大利、招財進寶！

同場加映：2025蛇年｜3大生肖最須留意健康問題 「這生肖」要小心意外傷害（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

洋甘菊精油

我們經常在保養品的成分中看到的洋甘菊，不只擁有療癒、平靜的功效，自古以來在歐一直都被視為幸運招財之油！洋甘菊溫柔又帶一點蘋果的香氣，不論男女老少都能夠接受，同時他也是相對溫和的精油，可以在沐浴之後稀釋塗抹在身上，幫助舒緩放鬆，睡眠更加香甜，隔天醒來自然精氣神百倍！

同場加映：2025蛇年｜10款紅色開運珠寶頸鏈推薦 Cartier本命年戴過年啱晒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

+ 10

延伸閱讀：

把Nike勾勾背上身？JACQUEMUS 聯名新作「The Swoosh Bag」迷你腋下包登場，官網登記、開搶日在這一天！

猶豫時超受用的5個法則！「該不該說、要不要去？」韓國爆紅的人生哲學，讓你停止內耗不再糾結

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】