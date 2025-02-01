影帝星途非一帆風順　曾被封殺擺地攤維生　獲周潤發狄龍打救翻生

梁家輝24歲時因演出李翰祥執導的《垂簾聽政》成香港金像獎史上最年輕的影帝，不過他也因再與李翰祥合作的《火燒圓明園》遭台灣當局封殺，香港電影公司不敢找他拍戲，落得只能和老同學在銅鑼灣擺地攤賣自製的皮手鐲。



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事實上，梁家輝在表演這條路上原先走得並不順利。1980年梁家輝大學畢業後，報考香港無線電視台的訓練班，和劉德華成為訓練班的好友；當年《千王群英會》劇組通知梁家輝和劉德華有戲份，二人很期待，他們扮演周潤發的打手，但厚厚的劇本，他們台詞只有三個字的和應：

「是，龍哥。」



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「當時我和華仔琢磨著打手該怎麼演，跟著大佬，手上總得要有點東西，隨時準備著幫手……」



結果劉德華叼根牙籤，梁家輝把手揣在兜裡隨時做掏槍狀，一出場就被導演在上百名劇組和群演面前破口大罵，「你叼牙籤幹嗎？你們這些人在想什麼東西？」被罵得一臉懵的他們，收到周潤發的一句安慰：

「演員訓練班出來都這樣，慢慢熬出來就好了。」



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梁家輝特別感激這句話，從此視周潤發為好友。不過後來同班同學劉德華主演的《神鵰俠侶》在電視台熱播，走上燦爛星途，梁家輝卻拿到了一紙解約書。

後來梁家輝開始當業餘模特兒，還去辦了一本少女時裝雜誌。他發現雜誌僅僅有內容沒什麼用，也不會太吸引讀者，他認為應該多去找點有故事的女孩來做封面女郎。恰巧，他結識了大名鼎鼎的導演李翰祥的女兒李殿朗，因為這段交情，梁家輝認識了李翰祥，便在1982年「進京（北京）」拍電影，還讓他剃頭演皇帝演《火燒圓明園》，卻也因為在大陸拍攝，遭台灣當局不滿，梁家輝拒絕寫「悔過書」。隨後，他不僅失去了台灣市場，全香港都沒有人敢找他拍戲。

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在最落魄的期間，梁家輝到香港電台探望朋友，結識當年一位香港電台製作人江嘉年，兩人後來開始交往，交往時為省錢，多在家中，結婚時他的全部身家才8,000元港幣，她卻不覺得委屈，相信丈夫不會讓自己傷心，使他下定決心不可以辜負這個女人。梁家輝婚後在周潤發與狄龍幫助下，又有拍電影的機會，一下子身價飆漲，又奪得台灣金馬獎影帝，迅速登上一線大牌的位置。

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