41歲影帝十一國慶表態「做漏這件事」惹陸網民不滿：在玩文字遊戲

台灣男星吳慷仁宣佈簽約大陸經紀公司壹心娛樂後，一舉一動備受兩岸網友關注。他在中國大陸「十一」國慶當日，也發文「祝福錦繡中華」，並附上蛋糕圖案。但解放軍14日舉行圍台軍演後，他也不像女星歐陽娜娜等人發聲支持「只有一個中國」，讓陸網質疑他立場模糊。



吳慷仁9月宣佈簽約中國經紀公司「壹心娛樂」後風波不斷。他在中國十一國慶時，轉發中國《人民日報》的「我愛你中國」發文，留言「祝福錦繡中華」。隨後陸媒傳出與他拍新戲的中國女星孫儷，質疑吳慷仁「表態不到位」而罷工。

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國台辦16日舉行例行記者會時，被問到有網友爆料吳慷仁參與過太陽花學運，質疑他立場有問題。國台辦發言人陳斌華指出，如果以前對兩岸關係有過模糊認識、說過錯話、甚至做過錯事，只要能與台獨劃清界線、認同一個中國原則、認同自己是中國人、願意參與兩岸關係和平發展、願意來大陸交流、來大陸發展：

「我們都歡迎。」



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儘管國台辦已表示歡迎，但許多中國網友似乎不買帳。《騰訊網》刊登的網友評論指出：

「張韶涵、歐陽娜娜等人，每次都很自覺。只是吳慷仁自從來大陸發展後，表現的實在太一言難盡。」



吳慷仁曾參與太陽花學運。（Facebook@吳慷仁）

該評論認為吳慷仁的表現顯然不能讓網友滿意。雖然他在中國國慶節期間發文祝福，但文案卻引發了爭議。因為當其他藝人都紛紛轉發官媒，帶上「祝福祖國」等字眼時，吳慷仁卻只寫「祝福錦繡中華」。



該評論指出，吳慷仁模糊而含蓄的表述，被中國網友認為是在玩文字遊戲，試圖模糊立場。還有網友稱吳慷仁的發文是「內地特供版」，因為他的其他帳號並未發佈相關內容。

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