56歲奧斯卡影帝一度腦出血中風 還原當時病況：無法行走失憶20天
撰文：聯合新聞網
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56歲奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）以《同行殺機》（Collateral）、《Ray》獲得奧斯卡影帝等多項大獎肯定，他在2023年4月時因不明併發症住院，一度傳出病危的消息，現在終於透露當時的病情。
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他在Netflix脫口秀節目《Jamie Foxx: What Had Happened Was…》中說：
「4月11日，我頭疼得很厲害，我向我的兒子要了阿斯匹靈。但是我很快意識到，當你遇到醫療緊急情況時，你的孩子們不知道該做什麼。」
結果他到醫院後已經是腦出血中風，不僅一度無法行走，更喪失了20天的記憶。
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占美霍士情緒激動淚流滿面，向觀眾宣布他「健康回來」，他說：「你不知道這感覺有多好！」他接著承認，導致他腦出血的原因仍然是「一個謎」，他表示，他仍然不知道身體到底發生了什麼事。
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