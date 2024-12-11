56歲奧斯卡影帝一度腦出血中風　還原當時病況：無法行走失憶20天

56歲奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）以《同行殺機》（Collateral）、《Ray》獲得奧斯卡影帝等多項大獎肯定，他在2023年4月時因不明併發症住院，一度傳出病危的消息，現在終於透露當時的病情。



占美霍士在2023年4月時因不明併發症住院，一度傳出病危的消息，現在終於透露當時的病情。（節目截圖）

占美霍士到醫院後已經是腦出血中風，不僅一度無法行走，更喪失了20天的記憶。（節目截圖）

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他在Netflix脫口秀節目《Jamie Foxx: What Had Happened Was…》中說：

「4月11日，我頭疼得很厲害，我向我的兒子要了阿斯匹靈。但是我很快意識到，當你遇到醫療緊急情況時，你的孩子們不知道該做什麼。」



結果他到醫院後已經是腦出血中風，不僅一度無法行走，更喪失了20天的記憶。

占美霍士於2005年電影《同行殺機》的演出令人留下深刻印象。（《同行殺機》劇照）

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占美霍士情緒激動淚流滿面，向觀眾宣布他「健康回來」，他說：「你不知道這感覺有多好！」他接著承認，導致他腦出血的原因仍然是「一個謎」，他表示，他仍然不知道身體到底發生了什麼事。

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