男星開簽唱會被批「看似趕收工」10秒互動片惹公關災難　二度道歉

邱鋒澤日前簽唱會被粉絲稱互動時心不在焉，引發「敷衍粉絲」爭議被引起討論。邱鋒澤事後發文解釋因當時想上廁所，在考慮是否該暫停活動，以致於狀態不佳，然而網友熱論邱峰澤處理方式不佳，連帶留言替好友緩頰的婁峻碩也遭批評，兩人雙雙再度發聲致歉。



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邱鋒澤19日在台北舉行簽唱會，當日晚間有粉絲於Threads分享互動影片，表示在不到10秒的互動中邱峰澤又是問時間又是看時間，似乎「想下班」，粉絲覺得有點難過，還嘆「追星不順」。邱鋒澤隔日先於Threads回應粉絲，解釋因為想上廁所，問時間是在評估能否忍到活動結束，隨後再於個人Threads還原當日情況，並道歉：

「在評估要不要去的過程不小心和歌迷的互動看起來心不在焉，拍謝！！不是故意的因為當時沒辦法一心二用。」



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而好友婁峻碩也發文為他緩頰，表示邱鋒澤很為粉絲著想，且能理解年紀越大越需要跑廁所。



然而邱鋒澤的回應與婁峻碩發文網友不買單，認為若上廁所，可以說明清楚並暫停活動，坦言藝人暫停活動上廁所並非無前例，可以上完廁所再和粉絲好好互動，生理心理對雙方都好，網友持續於Dcard熱論此事，邱鋒澤23日再發文，對於網友指責他之前解釋原因卻沒有直接向該粉絲道歉、發文者被其他粉絲罵等問題，邱鋒澤寫道：

「我想要向Grace和所有當天來的歌迷說聲抱歉，沒有給予大家期望的回饋。」



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邱鋒澤二度發文，表示對當時恍神讓歌迷感到敷衍一事「非常慚愧且在檢討」，他也喊話發文者「不要覺得有壓力要刪文」，並要其他人不要怪該名粉絲，邱鋒澤表示「上廁所不是藉口， 我之後會更加注意自己的言行舉止」，最後再次向發文粉絲及眾歌迷致歉。



而婁峻碩也發文致歉，表示當下只是想表達好友是重視粉絲的，但未先了解粉絲及大眾感受和在意的點，就用半開玩笑的方式留言挺好友。婁峻碩表示會以此為戒，未來更加謹嚴慎行，也向發文粉絲和網友再度致歉。

邱鋒澤發文道歉。（截圖）

婁峻碩發文道歉。（截圖）

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