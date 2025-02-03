大S徐熙媛逝世　台媒：遺體在日本火化　骨灰回台安葬

大S（徐熙媛）在日本患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。據台媒《ETtoday新聞雲》報道，據悉，大S遺體會在日本火化，告別式則還在討論中。



大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲。（截圖）

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）

大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲。（網絡圖片）

《ETtoday新聞雲》報道，大S和家人於新春期間到日本旅遊，卻在當地染上流感併發肺炎猝逝，據悉，家屬決定在日本完成火化程序，之後再將骨灰帶回台灣，至於告別式等後續問題仍在討論中。

值得關注的是，大S生前與汪小菲的離婚訴訟尚未完全落幕，由於大S擁有數億身家，包括房產、投資等各項資產，遺產事宜該如何分配也是外界關注焦點。

2021年11月，汪小菲和大S正式離婚。（微博@大S）