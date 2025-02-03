大S去世｜林志玲哀悼摯友「永遠記得她的好」願小S堅強熬過難關

【大S徐熙媛去世／離世】大S驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，但小S已證實死訊，前夫汪小菲更把微博大頭照換成全黑，讓外界噓唏不已。



林志玲哀悼摯友。（IG@chiling.lin)

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大S好友林志玲的經紀人則向《聯合報》透露，「姐姐真的太難過了」！林志玲表示：

「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」



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