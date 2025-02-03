大S徐熙媛情史盤點　因流星花園戀上藍正龍　嫁具俊曄不到3年離世

大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，粉絲替她心痛不已，因為她走過五段感情和兩段婚姻，好不容易與真愛具俊曄相守，卻幸福不到三年就嘎然而止。



大S從情竇初開時就對交往對象顏值要求頗高，學生時期曾與黑人陳建州交往7年，2001年因演出《流星花園》與藍正龍相識相戀，2005年和仔仔周渝民共譜姐弟戀，每段感情都是用盡全力，就算心碎收場也從不後悔。

大S徐熙媛2001年因演出《流星花園》與藍正龍相識相戀（《求婚事務所》劇照）

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她對感情一直非常執著，與具俊曄傳出緋聞時，因為男方公司等等限制，兩人只能低調談情，甚至到最後被迫分手，一度讓她萬念俱灰，不想繼續演藝事業。

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2010年大S結識京城四少汪小菲，僅見面5次就閃婚，大S知道奶奶張蘭抱孫心切，長年茹素的她不惜破解吃葷，換得生育一子一女。可惜兩人緣分淺薄，在文化和個性差異之下，雙方不時爭吵，最後大S不堪汪小菲婚內出軌等脫序行徑，決定帶著一身的傷離開。

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2021年11月22日二人離婚後，20年前舊愛具俊曄找回當年聯絡方式，兩人決定復合，並於2022年2月8日在南韓登記結婚，3月28日在台灣登記，從此成為正式夫妻，也讓日韓演藝圈再添一段浪漫佳話。

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她在第二段婚姻重拾被愛的甜蜜，所到之處臉上皆是洋溢著青春與幸福。只是還不到三年，大S就被病魔帶走，等了她20年的具俊曄就此痛失愛侶，令人不勝唏噓。

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