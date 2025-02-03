大S徐熙媛去世　生前一句話看透生死：永遠不知什麼時候會掛…

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）被瘋傳死訊，3日一早妹妹小S證實姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎離世，讓網友都大為震驚。



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而過去大S曾經因為在生子時經歷生死關頭，之後被問到怕不怕死，她則很淡定的表示：

「人啊，永遠不知什麼時候會掛，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」



似乎對死亡也看得很開。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】