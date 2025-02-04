大S去世「不是粉絲也難過」為什麼？網民列3原因：死亡原來這麼近
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【大S徐熙媛去世／離世】大S撒手人寰讓外界震撼，不只親友痛徹心扉，大批網友也相當不捨，獻上深深的哀悼，還有人哭了一整天，有網友好奇，為什麼這麼多人會如此難過，小紅書上就有眾網友分析，ASOS的節目、說話風格至今仍影響著年輕人，大S的離去就像老友離開，青春徹底凋零、散場。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+4
從《娛樂百分百》到《康熙來了》，ASOS的節目陪著許多人度過下課後、晚飯間的時光，有網友認為她們非常鮮活，會分享很多小事，從戴牙套的不適到男朋友今天做了什麼，對觀眾而言她們就像身邊陪著自己長大的朋友，遺憾的是，大S沒有辦法陪著大家變老。
也有網友覺得，因為大S的離開原因「太普通」，一個如此常見、發生在周遭的流感，且短短5天就剝奪了她的生命：
「讓大家恐懼原來我們離死亡這麼近。」
更有人不捨，認為大S的人生劇本讓太多女性有共鳴，從步入婚姻、搏命生子到對抗出軌婚姻，和年輕的情人重逢後，大家還在等她華麗回歸螢幕前，生命卻嘎然而止，令人惋惜。
【相關圖輯】大S徐熙媛去世｜流感可致命！症狀有什麼？哪些人需要接種疫苗？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
大S生前與劉真搶買新鞋 爆笑片段網絡瘋傳 網民：到天堂繼續搶大S徐熙媛去世｜林志玲凌晨二度哀悼摯友 IG發6字惹哭無數網民大S徐熙媛去世｜流星花園「道明寺」言承旭悲痛發聲：謝謝遇見妳大S去世｜網民整理「染病時間軸」揭流感源頭疑與黑人范瑋琪有關大S去世｜演流星花園紅遍中港台 回顧30年星途多次入圍視后影后大S徐熙媛去世｜汪小菲攜新妻子奔台 含淚表示仍視前妻為家人
延伸閱讀：
大S驟逝！葛斯齊「沒發文哀悼」遭批冷血 無奈洩心聲：請尊重我的決定
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】