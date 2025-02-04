大S去世「不是粉絲也難過」為什麼？網民列3原因：死亡原來這麼近

【大S徐熙媛去世／離世】大S撒手人寰讓外界震撼，不只親友痛徹心扉，大批網友也相當不捨，獻上深深的哀悼，還有人哭了一整天，有網友好奇，為什麼這麼多人會如此難過，小紅書上就有眾網友分析，ASOS的節目、說話風格至今仍影響著年輕人，大S的離去就像老友離開，青春徹底凋零、散場。



大S撒手人寰讓外界震撼，不只親友痛徹心扉，大批網友也相當不捨。（視覺中國）

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從《娛樂百分百》到《康熙來了》，ASOS的節目陪著許多人度過下課後、晚飯間的時光，有網友認為她們非常鮮活，會分享很多小事，從戴牙套的不適到男朋友今天做了什麼，對觀眾而言她們就像身邊陪著自己長大的朋友，遺憾的是，大S沒有辦法陪著大家變老。

也有網友覺得，因為大S的離開原因「太普通」，一個如此常見、發生在周遭的流感，且短短5天就剝奪了她的生命：

「讓大家恐懼原來我們離死亡這麼近。」



更有人不捨，認為大S的人生劇本讓太多女性有共鳴，從步入婚姻、搏命生子到對抗出軌婚姻，和年輕的情人重逢後，大家還在等她華麗回歸螢幕前，生命卻嘎然而止，令人惋惜。

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