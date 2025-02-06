大S徐熙媛去世｜流感怎吃快速痊癒？營養師教多攝7食物紓緩症狀

撰文：健康2.0
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48歲大S（徐熙媛）農曆新年赴日旅遊，得流感併發肺炎離世的消息震驚全台灣，小S也透過經紀人悲痛證實！這個冬天台日流感都爆發，當流感上身，怎麼吃才能好得快？吃什麼才能快速痊癒？

抗病這樣吃：容易消化吸收的優質蛋白質

流感來襲，如何吃好得快？台灣營養師黃淑惠表示，流感發作過程會出現高燒、肌肉痠痛、喉嚨疼痛等現象，這時要足量補充水分與電解質，避免因發熱導致水分流失與電解質不平衡。飲食採取軟質或流質飲食，重點是增加優質蛋白質的攝取，提供必需胺基酸促使免疫球蛋白（抗體）產生，加速感冒復原。容易消化吸收的優質蛋白質來源包括：蒸蛋、雞精、豆腐、豆花、豆漿、蒸魚、雞湯等。

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喉嚨痛、很難吞嚥吃什麼？便利店就買得到的食物

流感通常伴隨喉嚨痛、很難吞嚥食物的困擾，台灣營養師黃千芮也分享超商就能買得到的食物，像是燕麥豆奶、高纖堅果豆奶、燕麥豆奶、低糖豆漿、低脂鮮乳、水果乳酪、無糖乳酪等，其中最推薦以下3種：

1. 燕麥高纖豆漿：良好的三大營養素搭配，含有燕麥、大豆蛋白等，且口感滑順好入口，可加熱飲用，立即補上滿滿營養有助於縮短病程。
2. 原味乳酪：補上良好的蛋白質，提升抗氧化能力，提高身體整體修復力。
3. 水果：選擇香蕉、蘋果等，可搭配優格食用，補充膳食纖維及植化素。

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流感沒胃口？吃這些有幫助

除了便利店食物，黃千芮建議可以選擇以下食物，只要餐點搭配均衡，並調整質地適合自己的口感：

1. 無糖乳酪搭配新鮮水果攪打成飲品。
2. 咖喱蔬菜豆腐糙米粥、小米粥、紅棗枸杞小米粥等全榖雜糧類粥品。
3. 特殊營養配方。
4. 健康食品：大燕麥片、原味堅果等。
5. 無糖豆漿、高纖豆漿、燕麥豆漿等。

兒醫2招讓感冒快快好

此外，台灣兒科醫師傑登也提供2個方法，幫助感冒恢復更快：

清洗鼻腔

使用0.9％生理食鹽水清洗鼻腔，減少鼻腔黏膜的刺激，有效緩解鼻涕和鼻塞。洗鼻液製作方式是：準備500c.c.開水，加入4.5克非碘鹽，調整水溫至32～35度即可使用。

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多吃鋅和維他命C含量高的食物

鋅可以從海鮮攝取，研究顯示補充鋅可以縮短感冒病程並減少症狀；維他命C則可以從番石榴、奇異果等食物中獲得，適量補充有助於免疫系統，但要注意加熱會破壞維他命C。

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