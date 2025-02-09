大S去世｜小三張穎穎深夜PO含淚黑白相　指自己「受了天大委屈」

藝人大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現雨中下跪、在社群平台評論「老婆我好想你」等舉動，遭到前女友張穎穎在各大平台狂嗆。



日前（7）張穎穎抖音更新一系列個人照，表達自己受了面對天大的委屈仍保持沉默，但聽到安慰的話語時卻會泣不成聲。

張穎穎抖音更新一系列個人照，表達自己受了面對天大的委屈仍保持沉默（抖音@張穎穎（奮斗版））

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女星大S病逝的消息傳出後，前夫汪小菲得知消息後急飛台灣，面對媒體哀求「多說她一些好話」，先是在公然在社群平台稱呼前妻大S為「老婆」，隨後又被拍到淋雨徒步返家，昨日還被爆出他早已在來台前買好網軍，要營造深情人設，種種行徑引發熱議。

張穎穎是大S和汪小菲婚姻存續時的小三，一度被網友罵爆，但這次大S過世，她卻連番痛罵汪小菲，改為挺大S，批評汪小菲利用大S離世立深情人設。

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昨日，張穎穎抖音更新，發布一系列個人照，並配文：

「很奇怪，受了天大的委屈也不吭一聲，但聽到安慰的話語泣不成聲。」



日前（7）汪小菲前女友張穎穎在微博連續發布三篇貼文批評舊愛汪小菲，質疑汪小菲用水軍操控輿論，試圖洗白形象，更爆料對方結婚第二年就出軌，且多次欺騙女性，如今則是把責任轉嫁現任伴侶。

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張穎穎也回應網友，自己並不認識大S，也從來沒有和大S聯繫過，並指責汪小菲，

「他實在太可惡了。 一個快50歲的男人怎麼可能無辜到傻白甜的地步？ 用這種方式來洗白自己？ 我不相信會有人信這種話。 你真的又老又無趣又膽小又惡劣又萎靡又壞。 那我就來說一下， 他在婚後第二年就已經出軌。 他欺騙過的女生數不勝數。 別逼我，看看誰掌握的證據更多。 我從未拿出一個證據，已經夠仁義了。」



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