大S流感去世｜驚人天價遺產數字曝光 只算遺產稅已達4523萬台幣
撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驚爆因流感併發肺炎2日離世，享年48歲，骨灰已經在5日從日本由老公具俊曄帶回台灣，前夫汪小菲也從泰國趕回台，讓外界噓唏不已，更讓不少人正視流感的嚴重性，不少人紛紛衝去接種流感疫苗。
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大S生前累積豐厚財產，台灣禾宜地政士事務所負責人地政士李宜玲計算後表示：
「最後大S她的遺產稅大約要繳4523萬（台幣、下同），真的很高。」
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如果大S的課稅金額是3億，她有個人免稅額1333萬配偶扣除額553萬兩個子女都未成年，每人先扣56萬（距滿18歲每人每年可以加扣56萬），兩個小孩的扣除額各會有448萬跟560萬。
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另外她留有受她撫養的母親黃女士可以扣138萬，喪葬費也是138萬的扣除額，不管她的喪禮辦得多麼的盛大鉅額花費，就是只能扣138萬，超過1億1242萬以上的要扣20%，最後3億-3170萬=2億6830萬總結，超過1億1242萬以上的要扣20%就是4523萬元，非常高。
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