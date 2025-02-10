浪姐6｜網傳參戰名單驚見多位香港女星　陳慧琳何超蓮之外還有她

【浪姐6／乘風破浪2025】大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》在2020年播出首季，深受廣大觀眾歡迎，2025年將播出第六季，多次傳出參賽者名單，最新一波的名單中，除了已多次出現的林依晨，還有謝依霖（Hold住姐）、周蕙、邵雨薇，驚人的是繼上季邀來Kara妮可，這次南韓的代表為教母級人物尹美萊，陣容相當華麗。



邵雨薇被傳參戰《浪姐6》。（instagram@1989ivyshao）

【圖輯】點圖放大看更多邵雨薇IG靚相👇👇👇

+ 15

微博9日又傳出《浪姐6》最新名單，其中台灣代表包含林依晨、謝依霖、周蕙、邵雨薇，日韓代表分別為尹美萊、越智志帆（Superfly），香港女星則是陳慧琳、何超蓮、張蔓姿，大陸女星則有王珞丹、李雪琴、前陣子靠《永夜星河》再登新事業巔峰的祝緒丹、THE9出身的安崎、知名主持人李思思、《中國有嘻哈》Vava等。

網傳《浪姐6》參賽名單驚見陳慧琳。（IG@kellychenwailam）

【圖輯】點圖放大看更多陳慧琳IG靚相👇👇👇

+ 14

值得一提的是，這一波名單與去年傳出的相差甚遠，原先的莫文蔚、楊穎（Angelababy）、文詠珊、張靚穎、宋茜、林志玲、昆凌、陳喬恩、張芸京、徐佳瑩等，都沒有在這次名單上，不過最新一波名單依舊熱度爆表，不少人相當期待節目正式播出，另外也有人認為一切都還需要等官方釋出最終陣容才能確定，網路上流出的版本看看就好。

林志玲（Instagram@chiling.lin）

【圖輯】點圖放大看更多林志玲IG靚相👇👇👇

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】