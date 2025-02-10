周杰倫宣布新專輯動向 再度與方文山攜手創作新歌 在這時段推出
撰文：聯合新聞網
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周杰倫上張專輯是2022年7月發行，因此新專輯的進度成為不少粉絲關心的重點，繼2日深夜他發文曝光在與方文山弄歌詞，曝光兩人又再度攜手創作新歌，8日他更曝新專輯推出的時間點，讓粉絲大為驚喜。
周杰倫在IG發文透露，小時候同學放學放假在玩的時候，他都在練琴，長大後，大家在玩的時候，他在寫歌，大家在睡覺時候，他在弄詞，大家在過年時候，他在錄音。
周杰倫的新專輯，大家期待已久：
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最後則寫道「大家在放暑假的時候 我出專輯了如何？」，等於在宣告新專輯將會在暑假推出，稱這是IG粉絲數破千萬的驚喜。
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