周杰倫宣布新專輯動向　再度與方文山攜手創作新歌　在這時段推出

周杰倫上張專輯是2022年7月發行，因此新專輯的進度成為不少粉絲關心的重點，繼2日深夜他發文曝光在與方文山弄歌詞，曝光兩人又再度攜手創作新歌，8日他更曝新專輯推出的時間點，讓粉絲大為驚喜。



周杰倫在IG發文透露，小時候同學放學放假在玩的時候，他都在練琴，長大後，大家在玩的時候，他在寫歌，大家在睡覺時候，他在弄詞，大家在過年時候，他在錄音。

周杰倫正在進行新專輯錄音。（ig@周杰倫）

周杰倫的新專輯，大家期待已久：

+ 6

最後則寫道「大家在放暑假的時候 我出專輯了如何？」，等於在宣告新專輯將會在暑假推出，稱這是IG粉絲數破千萬的驚喜。

周杰倫正在進行新專輯錄音。 （ig@周杰倫）

【相關圖輯】盤點12位前運動員藝人 有5個都曾經係泳壇高手（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

【相關圖輯】49歲萬人迷拍攝內褲廣告秀完美腹肌 劇情反成網民焦點：太搞笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

汪小菲喊「我不孝」！宣布與張蘭斷絕關係 網諷：已不知是第幾次

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】