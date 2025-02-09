張蘭錄片大鬧「想把蘭姐噴倒，做夢！」　現身機場疑赴台見汪小菲

張蘭6日直播沒多久就被封禁，事後傳出期間她接到汪小菲來電，開擴音全程放送，汪小菲當時疑因「造謠包機」一事質問張蘭，電話中頻飆髒話。



汪小菲的媽媽張蘭。（視覺中國）

而張蘭7日晚間於抖音上傳新影片，人似乎在機場，中氣十足地說，

「切！幾個噴子想把蘭姐噴倒，做夢！」



張蘭7日晚間於抖音上傳新影片（微博＠張蘭俏江南創始人）

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張蘭疑因直播遭禁，所以透過短影片發聲，由片中背景推測她身處機場，不過她未提及要飛赴何地，開頭中氣十足說道：「混什麼混，滾！」隨後還說道：

「初一興高采烈地走，今天氣宇軒昂地回，耳邊響起高爾基的《海燕》：『讓暴風雨來得更猛烈些吧！』」

「有人說蘭姐是個狠角色，不狠就別，『刺破青天鍔未殘，闖蕩商場三十年』，社會需要我，國家需要我，員工需要我，記住了。」

「切！幾個噴子想把蘭姐噴倒，做夢！」



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大S骨灰日前由家屬搭乘專機護送回台，卻被內地網紅「我是夏小健」造謠「汪小菲包機」，小S發聲反擊，私人包機公司也看不下去發聲明強調「費用皆由徐熙娣全額支付」，而謠言源頭「夏小健」被傳是張蘭乾兒子，網友砲轟張蘭，該帳號已清空內容被禁止關注。

而張蘭現身機場，有粉絲猜測她是要飛台灣幫兒子汪小菲，張蘭則回應「粉絲幫忙轉發」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】