7位陸劇女星著古裝被嫌醜：任敏《玉骨遙》、周冬雨《千古玦塵》…

肖戰和任敏主演的古裝劇《玉骨遙》可說是近期的大勢陸劇，因為肖戰的高人氣以及名場面水下吻不斷衝出收視新高，然而開播後卻有不少網友也在吐槽女主角任敏不適合古裝妝造，連女配角都快蓋住她的光芒。



以下就盤點7位古裝被嫌醜陸劇女星，關曉彤《鳳囚凰》、郭碧婷《那片星空那片海》都意外上榜，這位更被譏諷有史以來最醜小龍女。 （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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古裝被嫌醜陸劇女星1：任敏《玉骨遙》

肖戰主演的《玉骨遙》空降暑期大檔，備受外界期待，但一開播女主角任敏的外貌就備受議論，臉型本身偏圓潤的她，比較適合可愛俏皮的時裝劇，換上古裝造型就會放大各種缺點，少了幾分仙氣，甚至有嘴砲的網友說：「任敏再演下去，四大普女必有一席。」但幸好任敏的演技依舊在線，也讓大家在後期越來越能投入其中，也算是用實力打臉眾人。

古裝被嫌醜陸劇女星2：關曉彤《鳳囚凰》

在《鳳囚凰》裡面，關曉彤明明飾演皇族第一美人南朝劉宋山陰公主，但劇中那奇葩的縫紉機髮型實在讓人出戲，但也有網友出面緩頰，這造型誰用誰醜，大家沒必要針對演員。

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古裝被嫌醜陸劇女星3：周冬雨《千古玦塵》

周冬雨本身的五官比較知性，但演起古裝劇卻被嫌水土不服，總讓人覺得太傻白甜，尤其在《千古玦塵》甚至被網友狠批，顏值甚至不如飾演神獸「蕪浣」的張嘉倪、她在劇中的閨密「月彌」等，但後期這個角色卻越看越有魅力，多年後也有許多劇迷紛紛站出來洗白，只能說大家的審美也是會隨著時間進化的。

古裝被嫌醜陸劇女星4：陳妍希《神鵰俠侶》

說到古裝被嫌醜的女星，陳妍希絕對榜上有名，當時出演《神鵰俠侶》時就因為肉肉臉，被嫌造型像是小籠包插了根筷子，完全失去小龍女原有的仙氣，還被網友冠上「史上最醜小龍女」封號，看來陳妍希還是比較適合時裝或校園劇啊！

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古裝被嫌醜陸劇女星5：郭碧婷《那片星空那片海》

馮紹峰、郭碧婷主演的《那片星空那片海》，劇情講述一個出身造船世家的平凡女孩和鮫人王之間真摯動人的愛情故事，郭碧婷明明擁有深邃的五官，但換上古裝卻瞬間變村姑，美感全消失，有網友就嘲笑：「真的是古裝黑歷史，她的臉只適合放在雜誌上。」

古裝被嫌醜陸劇女星6：李蘭迪《夢迴》

此作由小說《夢回大清》改編而來，因此有許多原著粉，但電視劇一開播，女主李蘭迪就被瘋狂吐槽，古裝造型醜、身材也很胖，甚至被網友說是人間米其林，完全沒有原著女主角那種仙氣，讓人大失所望。

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古裝被嫌醜陸劇女星7：孟美岐《誅仙》電影版

孟美岐是火箭少女101的成員，女團出身的她顏值當然不會差到哪，但先前在電影《誅仙》飾演碧瑤，孟美岐卻頂著一坨坨奇特的髮型，被網友笑說也太像大便，是不是不小心得罪了造型師，完全沒有古典美人的氛圍感，但小編私心覺得演員也是蠻無辜的，如果有正常的妝造，或許就可以擺脫這個污名啦！

看完以上7位，大家又覺得誰的古裝造型最令人出戲呢？

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