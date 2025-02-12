第一美女登綜藝節目崩潰大哭　廚師揭9年前內幕：我覺得很心疼

南韓JYP娛樂旗下女團TWICE，台籍成員周子瑜人氣相當高，自練習生時期開始到出道，至今已在韓國生活長達13年，去（2024）年更以首張個人迷你專輯《abouTZU》大勢回歸，成為TWICE第3位Solo出道的成員。值得一提的是，周子瑜近日再度引起話題，廚師李連福表示，周子瑜是他印象最深刻的來賓，同時說出多年前的內幕，直呼很心疼周子瑜。



廚師李連福表示，周子瑜是他印象最深刻的來賓。（《認識的哥哥》截圖）

周子瑜吃完先是露出幸福笑容，接著淚崩。（《認識的哥哥》截圖）

周子瑜吃完先是露出幸福笑容，接著淚崩。（《認識的哥哥》截圖）

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韓國中式名廚李連福，日前現身韓綜《認識的哥哥》，當被問及印象最深刻的來賓時，李連福毫不猶豫回答：

「是周子瑜。」



李連福回憶2016年、作為韓綜《拜託了冰箱》固定來賓時，才剛剛出道一年的周子瑜也參加了節目，李連福為此精心準備了台灣料理魚香肉絲和火鍋，讓周子瑜吃完先是露出幸福笑容，接著淚崩。

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至於周子瑜在節目上落淚的原因，李連福公開真相：

「她說她想起故鄉，所以我做了台灣菜，（周子瑜）吃了之後突然落淚，說是想起了媽媽，所以哭了」、「我覺得很心疼，她當時年紀也還小…」



而周子瑜也讚嘆李連福的手藝：

「這個跟我小時候和家人吃的中式料理味道一樣，好久沒有吃到這個味道，覺得很幸福！」



周子瑜曾獲選「全球最美麗臉孔」第一名。（截圖）

事實上，周子瑜在2012年前往韓國參加兩次的甄選後，就加入JYP娛樂成為練習生，當時的周子瑜才13歲，約3年後正式出道成為9人女團TWICE的其中一名成員，也是隊內的忙內（年紀最小成員），擔任領舞以及副唱。除了擁有首爾韓林演藝藝術高中實用音樂科學歷之外，周子瑜也被挖出曾在歐洲塞萬提斯大學攻讀應用心理學碩士學位，同時兼顧偶像、學生身分，令粉絲刮目相看。

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