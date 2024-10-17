百大美顏第一位原來係機迷　收工後同阿哥玩英雄聯盟「放鬆心情」

韓國女子團體TWICE成員、曾登上TC Candler百大美顏第一位的周子瑜在今年9月以首張個人迷你專輯《abouTZU》正式Solo出道，近期可謂是相當忙碌。而平時除了音樂與表演之外，子瑜透露自己為了放鬆心情、舒緩壓力，他會選擇玩《英雄聯盟》，讓不少粉絲驚訝不已。



原來玩LOL可以放鬆…？

在最近的一則訪談中，子瑜被問起：「如何在繁忙的行程中放鬆下來？」子瑜則回應：

這聽起來可能會有點無聊，但我覺得吃好、睡好真的很重要。

然後…有時我會跟我哥哥一起玩《英雄聯盟》。



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此番發言一出，讓不少粉絲震驚，畢竟對於不少《英雄聯盟》玩家而言，這絕對不是個休閒放鬆的好地方…他們紛紛表示：

「《英雄聯盟》對她來說是一款放鬆的遊戲，我無法想像她平時工作時承受了多大的壓力…」

「放鬆這個詞與《英雄聯盟》不能擺在一起」

「這不是放鬆…是折磨」

「我想知道她玩《英雄聯盟》時如何放鬆」。



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不過也有粉絲表示，子瑜玩的不是PC版的《英雄聯盟》，而是手機版的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，相較於PC來說操作更簡單且休閒，通常他只與哥哥一起玩，這是他們維繫親情的一種方式，另外，子瑜有時也會與彩瑛一起進行遊戲。

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