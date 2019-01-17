Jimmy Fallon蒙眼挑戰Bird Box Challenge　一除眼布即刻「出事」

Netflix原創驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box）中的蒙眼布近期成為話題焦點，讓不少網友爭相模仿進行各種挑戰。日前《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》也搭上這股風潮，由主持人Jimmy Fallon帶頭模仿，不料，一拿下蒙眼布不是看見致死景象，而是驚見Lindsay Lohan在眼前熱舞！

Jimmy Fallon蒙眼挑戰Bird Box Challenge。（影片截圖）

該支影片以Jimmy Fallon模仿《蒙上你的眼》主演Sandra Bullock的台詞開場，長長的一段告誡為她在渡河前對男孩、女孩所說的話。當Jimmy Fallon講完詢問眼前人物是否了解後，畫面一轉出現樂團「The Roots」的成員以及節目中的最佳綠葉Steve Higgins。

四人在蒙上布條後，由Jimmy Fallon帶頭走出房間沿着走廊緩步前進，途中Steve Higgins放了個屁故意製造效果。終於抵達另一個房間的眾人在拿下蒙眼布後，看到童星出身的Lindsay Lohan在眼前大跳熱舞，原本以為自己必死無疑的眾人在對方勸說下，加入了跳舞的行列。但「The Roots」另一名成員QuestLove卻決定再次戴上蒙眼布，離開這讓他無言的熱舞天堂。

Jimmy Fallon拿下蒙眼布後看到熱舞中的Lindsay Lohan。（影片截圖）

《蒙上你的眼》掀起「蒙眼挑戰」熱潮！點圖欣賞更多劇照▼

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Lindsay Lohan近期為MTV新節目《Lindsay Lohan's Beach Club: Paradise Boss》開始上各大節目宣傳。先前回歸小螢幕作品《Sick Note》現可在Netflix觀看。未來將推出恐怖電影《Among the Shadows》。

Lindsay Lohan重返公仔箱與「榮恩」拍劇，點圖欣賞更多《Sick Note》劇照▼

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