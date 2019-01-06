玩「Bird Box Challenge」隨時冇命！Netflix發文勸籲注意安全

驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box）的蒙眼行為近期在國外爆紅，不少網友爭相模仿，更因此出現了 #BirdBoxChallenge 的標籤。由於網友們蒙眼挑戰的困難度節節升高，讓擔心他們人身安全的Netflix不得不出面，呼籲大家進行挑戰時千萬不要受傷了。

Netflix美國官方Twitter 3日發文寫道：「不敢相信我必須這樣說，但是：請不要在進行《蒙上你的眼》挑戰時傷到了你們自己。我們不知道這是如何開始的，我們很感激這種喜愛，但男孩和女孩對2019年只有一個願望，那就是你不會因為memes最後進到了醫院。」

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) 2019年1月2日

那麼究竟是哪些危險行為讓Netflix必須得出面呼籲大家注意安全呢？例如下方影片所示（約30秒開始），一位爸爸帶着兩名小孩蒙上布條，手牽手向前進，結果左手牽的小孩因看不到路直接撞上了牆壁。

也有一群朋友蒙眼走在紐約街頭，其中一名男子突然奔跑起來，結果直接從地鐵入口摔下，趴在地上遲遲無法起身。

《蒙上你的眼》在首周超過4千萬個帳號觀賞，打破了Netflix原創電影中有史以來首七天觀賞的最佳成績。該片由Sandra Bullock主演，描述當一股神秘力量要殲滅人類時，大家只知道一個法則：萬一你看到它，就要奉上自己的性命。面對一切未知，Malorie找着愛與希望，以及可以瓦解這股力量的新轉機。她別無選擇，只好帶着兩個孩子渡過危機四伏的河流，逃往唯一可能安全的地方避難。為了生存下去，他們必須蒙上雙眼，踏上長達兩天的危險旅程。

《蒙上你的眼》現已在Netflix上線，點圖欣賞更多劇照▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】