玩「Bird Box Challenge」隨時冇命！Netflix發文勸籲注意安全

開罐
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驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box）的蒙眼行為近期在國外爆紅，不少網友爭相模仿，更因此出現了 #BirdBoxChallenge 的標籤。由於網友們蒙眼挑戰的困難度節節升高，讓擔心他們人身安全的Netflix不得不出面，呼籲大家進行挑戰時千萬不要受傷了。

Netflix美國官方Twitter 3日發文寫道：「不敢相信我必須這樣說，但是：請不要在進行《蒙上你的眼》挑戰時傷到了你們自己。我們不知道這是如何開始的，我們很感激這種喜愛，但男孩和女孩對2019年只有一個願望，那就是你不會因為memes最後進到了醫院。」

那麼究竟是哪些危險行為讓Netflix必須得出面呼籲大家注意安全呢？例如下方影片所示（約30秒開始），一位爸爸帶着兩名小孩蒙上布條，手牽手向前進，結果左手牽的小孩因看不到路直接撞上了牆壁。

也有一群朋友蒙眼走在紐約街頭，其中一名男子突然奔跑起來，結果直接從地鐵入口摔下，趴在地上遲遲無法起身。

《蒙上你的眼》在首周超過4千萬個帳號觀賞，打破了Netflix原創電影中有史以來首七天觀賞的最佳成績。該片由Sandra Bullock主演，描述當一股神秘力量要殲滅人類時，大家只知道一個法則：萬一你看到它，就要奉上自己的性命。面對一切未知，Malorie找着愛與希望，以及可以瓦解這股力量的新轉機。她別無選擇，只好帶着兩個孩子渡過危機四伏的河流，逃往唯一可能安全的地方避難。為了生存下去，他們必須蒙上雙眼，踏上長達兩天的危險旅程。

《蒙上你的眼》現已在Netflix上線，點圖欣賞更多劇照▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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