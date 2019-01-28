【心冤】用陰司紙掉惠英紅　周國賢：我個心有啲戰戰兢兢！

福斯傳媒集團（Fox Networks Group）製作的迷你劇《心冤》，將於今晚（28/1）播出大結局。上週一播出的第四集，Madam寶（惠英紅飾）為了尋找韋以江（「小肥」徐智勇飾）一家四口在家中慘死的真相，帶著新隊員抽絲剝繭偵查，最後揭發韋妻潘秀琴（張紋嘉飾）與日本餐廳老闆陳四季（邵仲衡飾）的姦情。另一邊廂，祁德勝（謝君豪飾）更鎖定劉偉義（黃秋生飾）為「殺警案」及「黑幫頭目命案」的嫌疑犯，令他與Madam寶的衝突更加強烈。

【心冤】飾演葵涌警察宿舍滅門案兇手 邵仲衡：演得好有快感！

（劇照）

而大結局除了交代「警察宿舍滅門案」的真兇，Madam寶更找到幫助丈夫劉偉義（黃秋生飾）洗脫殺警嫌疑的重要證據。與此同時，新任黑幫頭目黑龍（周國賢飾）和手下喪B（張文傑飾），為了替死去的「大佬」雷哥（張松枝飾）報仇，誓要向Madam寶報復，更發現跟Madam寶共事的一名警隊隊員，是黑幫「內鬼」。

惠英紅和謝君豪在《心冤》最後一集的動作戲特別多，其中與周國賢和張文傑多場打鬥場面甚為激烈，例如槍戰、埋身搏擊、被開山刀追殺等，演員個個親身上陣。對次，紅姐直言：「雖然曾說過不再拍動作片，但這次動作上不算複雜，當中有打鬥及被虐打的場面，整體畫面可觀。宣傳片出街後，幸好觀眾反映那幾幕非常精彩，想追看完整版！」

（劇照）

另外，飾演黑龍一角的周國賢，直認自己本身性格比較慢熱和內斂，所以開拍前不斷翻看很多類似黑龍這個角色的電影，去揣摩如何把內心的「狂」釋放出來。首次與惠英紅合作拍動作戲，周國賢表示自己不是動作演員出身，所以拍攝打鬥場面比較緊張，尤其是跟紅姐對戲的幾個場口：「要用陰司紙大力打在她（惠英紅）臉上和用槍指嚇她，其實心裡有點戰戰兢兢。但幸好紅姐是一個很好的前輩，開拍前她不會跟我們很深入對戲，因為她希望我們以最真實的感覺放膽地演出來，而她的演技也能夠帶動我投入角色的情緒。」大結局將於「衛視電影台」及OTT平台「FOX+」於當日晚上8點半播放。