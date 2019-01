【權力遊戲】最終季直逼電影級數　Kit Harington竟對結局不滿？

全球冠軍超級大戲—HBO《權力遊戲》(Game of Thrones),確定將在香港時間4月15日上午全球同步首播備受期待的最終季,各國觀眾已經迫不及待,首支前導預告的內容也引起熱烈討論,大家都想從中挖掘情節的蛛絲馬跡。

男主角Kit Harington為了自己聲音演出的新片《馴龍記3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)接受電視節目訪問,主持人果然還是繼續追問《權力遊戲》的結局情節,Kit Harington照例守口如瓶,卻坦言自己對於最終季「並不開心」。

《權力遊戲》播出八年終於大結局!點圖重溫精彩劇照▼

難道Kit Harington對於最後一季的情節不滿意?當然不是,他認為《權力遊戲》的結局有機會再次革新電視劇的面貌、寫下另一個里程碑,絕對會讓觀眾嘆為觀止。然而全劇煞科,令他心中相當失落,他巧妙譬喻:「就像你看完一本書,心裡並不會感到開心,而會悵然若失,我只能說,我不開心。」

Kit Harington已剪短在《權力遊戲》中的招牌長髮。(Twitter)

早先HBO的大老闆欣賞了還未經過特效後製的《權力遊戲》最終季全部6集,大讚有如6部電影,劇組完成超高難度的任務,而娛樂界都在密切關注最終季的收視率會衝到什麼樣的高峰?

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】