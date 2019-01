《權力遊戲》告終Cersei心情激動　大爆Jon Snow情緒失控喊唔停

HBO古裝奇幻美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)即將在4月迎來最終季,劇中演員所到之處,免不了被問及拍攝感想與結局。日前「Cersei」Lena Headey在日舞影展宣傳主演新片《Fighting with My Family》接受MTV訪問,爆料拍攝大結局時Kit Harington哭得最慘。