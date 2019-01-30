《權力遊戲》告終Cersei心情激動　大爆Jon Snow情緒失控喊唔停

HBO古裝奇幻美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）即將在4月迎來最終季，劇中演員所到之處，免不了被問及拍攝感想與結局。日前「Cersei」Lena Headey在日舞影展宣傳主演新片《Fighting with My Family》接受MTV訪問，爆料拍攝大結局時Kit Harington哭得最慘。

MTV問：「你在讀結局的劇本時情緒如何？」

Lena Headey：「我們有個大規模的讀本，跟大家說再見真的非常感傷，畢竟演出這部劇集已經9年了。但我無法再說更多了，也不能透露我當時的感覺。」

MTV問：「你能透露誰哭得最慘嗎？」

Lena Headey：「Kit哭得最慘，他當時情緒非常激動。」

Lena Headey指Kit Harington哭得最慘。（Twitter）

這是近期Kit Harington再度被同劇演員爆料，前陣子「Sansa」女星Sophie Turner接受時尚雜誌InStyle訪問，也表示他非常在意自己的髮型，她說：「就我所知，他應該是下戲後，也和拍戲時花同樣多時間在自己髮型上的人。我們都取笑過他，他非常在意自己的髮型，每當前往星光大道紅地氈前，你總是會看到他在抓髮尾，以確保它們完美無瑕。」

Sophie Turner憑《權力遊戲》一躍成名，點圖欣賞「Sansa」美照▼

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幾天前Lena Headey上《Jimmy Kimmel Live!》，談到《權力遊戲》第8季最終季，表示：「劇組通常會給我們全部的劇本，如果有人說他們不知道結局，那就是騙人的，當時我們還有一個盛大的讀本。」同時她也透露當下的心情：「我很激動，這9年一路走來非常令人驚艷，很高興本劇結束後能去探索其他新事物。」

最後主持人Jimmy Kimmel問她是否希望Cersei最終能登上鐵王座（Iron Throne），Lena Headey回覆：「一定要有人支持她的啊」。

Lena Headey《權力遊戲》演技大爆發！點圖重溫「Cersei」精彩演出▼

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▼ Lena Headey上《Jimmy Kimmel Live!》片段

《權力遊戲》最終季第8季共6集將於4月14日在美國首播。

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