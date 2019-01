美國有線電視台HBO於去年11月發布劇迷期待已久的《權力遊戲》(Game of Thrones)第8季預告片後,日前宣布最終季確定了今年4月15日(星期一)播出,並宣布最終季由David Nutter擔任導演及Ramin Djawadi製作音樂。

擔任導演的David Nutter於2015年以第五季最終集《Mother's Mercy》榮獲獲艾美獎,而Ramin Djawadi曾以第七季最終集的編曲《The Dragon and the Wolf》於2018年獲得艾美獎。另外,在最新發布的預告《Crypts of Winterfell》中,見到Stark Family站在雕像前,再次聚首一堂。去到預告尾段,就見到寒風吹襲,暗示大家團結起來對抗White Walkers。