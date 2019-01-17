【嗜血嬌娃】續集緊接上季結局開場　Villanelle：劇情絕對估唔到

BBC America犯罪影集《嗜血嬌娃》（Killing Eve）去年首播後在美收視、評價雙贏，吳珊卓（Sandra Oh）更拿下2019金球獎最佳戲劇類影集女主角。面對將在四月份播出的第二季，演出殺手一角的女星Jodie Comer表示，劇情發展可能會粉絲預測的不一樣。

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Jodie Comer日前於金球獎紅毯上接受ELLE訪問，表示第二季將直接從上季結尾接續講述，「顯然地，Eve刺傷了Villanelle，我們別忘了這點。但對觀眾來說真正有趣的是Villanelle對此的反應。這可能不像他們所猜想的一樣。」

從左到右：主創Phoebe Waller-Bridge、吳珊卓以及Jodie Comer。（IG）

Jodie Comer繼續說道：「我覺得在第八集中發生的事，以一種他們都沒有料想到的方式使他們更加接近。有許多關係在第一季中被考驗著，所以我覺得狀態真的已經改變了。」

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而主創Phoebe Waller-Bridge補充說明，如果有任何人會因為刺傷這舉動而做出奇怪反應的話，那個人就是Villanelle，「她從來不會直接對任何事情感到沮喪。她以不同的方式看待這世界，所以我想這會對她產生不同的影響。」

《嗜血嬌娃》主創Phoebe Waller-Bridge（BBC America）

根據AMC娛樂電視網總監Sarah Barnett先前所言，《嗜血嬌娃》第二季將直接從上季結尾那一槍的36秒後開場，「新一季有著極佳的演出，如同我們粉絲所期望般的，曲折、顛覆、黑色幽默、令人傷腦筋也讓人感到愉快。」

《嗜血嬌娃》獲爛蕃茄網97%新鮮度的超高分評價。（Rotten Tomatos）

新一季加盟卡司包括《Good Omens》Nina Sosanya、《A Discovery of Witches》Edward Bluemel為固定班底，《Mindhorn》Julian Barratt、《Indian Summers》Henry Lloyd-Hughes、《Genius》Shannon Tarbet為客串演出。

《嗜血嬌娃》第二季將於4月7日在BBC America首播。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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