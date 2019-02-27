【還願】草東沒有派對創作主題曲　令人心寒又無法抗拒

如果喜歡恐怖game的朋友，一定有留意《還願》（Devotion）這隻遊戲，不少玩家都覺得非常恐怖，有些人更表示不敢夜晚玩，要找人陪才敢玩，就知這隻game的恐怖程度，但除了畫面之外，背景音樂亦應記一功，充滿壓迫感，亦令人進入遊戲世界，而主題曲更由草東沒有派對操刀，既恐怖又帶點淒美，雖然心跳加速但又唔捨得放下耳機......

遊戲用「還願」這個詞的意思其實是解當你向神明許下願望時，你也要許下一些承諾並付諸實行去作為實現願望的條件。而這個遊戲的故事背景也有關，故事背景設定在1980年代的台灣傳統社會的一家三口裡，劇作家杜豐于與太太對女兒寄予厚望，希望女兒能成為大明星，並給予她不少栽培。但女兒卻懷疑因壓力太大而患病，唱不了歌，於是杜豐于便尋找迷信偏方醫治女兒，可惜最後也難逃妻離女散厄運。

《還願》是以鬼怪和迷信為主題，牽引著玩家破解疑團。在IGN Japan獲得9.8/10的高分。（網上圖片）

主題曲令遊戲錦上添花



故事加入了不少神怪和迷信元素，所以同名主題曲《還願》也同時令人一開始聽上去也有毛骨悚然的感覺，歌曲由台灣著名搖滾樂隊草東沒有派對主唱。他們的音樂給筆者的感覺一直也像內心的吶喊一樣，一開始輕快，但中段歌聲會強烈起來，加上簡單重覆的歌詞，更像心裡的呼喊，像他們的代表作《山海》，令人聽得過癮。這次的主題曲也不例外，只是《還願》的前奏加入了遊戲的驚悚元素，是一個女子的哼歌聲，帶來空靈又詭異的感覺，加上主唱的一開始像在你耳邊呢喃細語的歌聲，更添驚嚇。

遊戲以第一人稱視角和3D畫面進行，畫面陰暗恐怖，玩家扮演男主角杜豐于。（網上圖片）

歌詞暗藏父女故事



不過，其實歌曲在我看來也別有意思。遊戲的故事中，說的是父親對女兒過大並扭曲了的期望，以致悲劇收場，歌中的「只夢到這裡／失望的人 這次沒能紅了眼眶／我們讓大海淹沒了嘴／享受著辛酸／紛亂的光線裡 我閉上眼去看」像是父親，其實也可以是女兒對於現實情況求助無援的心聲，歌曲中段主唱以吶喊的聲音唱出，背景加上詭異的女和聲，其實恐怖包裝著的，是一個社會悲劇，多聽幾次，會覺得悲哀多於可怕。

連家居佈置也甚有八十年代舊式家庭的味道。（網上圖片）

其實大碟中除收錄了遊戲的背景音樂，還有一首《碼頭姑娘》，有母親和女兒的版本，此歌就帶有濃濃的中國風，甚有上世紀八十年代的風味，聽上去其實也很動聽。作為一隻遊戲原聲帶，其實歌曲背後也頗有意思，能聽出不少餘韻。

慎入！《還願》恐怖畫面逐格睇