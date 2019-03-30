《獨孤皇后》皇帝霸氣盡失？　陳曉加入「景甜宇宙」扮戇直刑警

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公路題材愛情劇《一場遇見愛情的旅行》，由毛衛寧擔任總導演；述說着一幅名畫《寶貝》牽扯出的跨國洗錢販毒案件，陳曉在該劇飾演一位緝毒臥底金小天，與景甜飾演的白領李心月捲入其中，兩人踏上充滿冒險的旅途之外、也相互產生情感。首次合作就組「錦鯉CP」的他們，在導演的打造下，讓該劇不只是純愛劇，也充滿著懸疑和刺激！在《獨孤皇后》陳曉霸氣又深情的皇帝形象，這次又會怎麼詮釋活潑、正直的警察金小天呢？

《一場遇見愛情的旅行》劇照

上映資訊

開播時間：待官方公布

頻道平台：待官方公布

導演：毛衛寧

主演：陳曉、景甜、何明翰、張可盈

劇情簡介：

上海一位普通的白領工作者李心月，擲重金買下知名畫家楚鴻飛的作品《寶貝》。原是販毒集團要買下的名畫，卻被李心月以高價搶購。此舉引起警方的注意，也讓販毒集團盯上李心月，指派新晉警察金小天為臥底在心月身邊追緝。兩人卻意外的上了大亨楚鴻飛之子楚之翰的創業項目、開往香格里拉的直播旅行房車。在旅途中，李心月與金小天在朝夕相處中產生好感，但有着臥底身份的金小天並不能表白。為了保護畫作《寶貝》，心月被綁架，金小天不顧一切要救出心月，也在生死關頭下，表露了情感。當販毒集團與楚鴻飛聯合所做的罪行在香格里拉曝光後，小天圓滿達成任務將罪犯繩之以法、心月也達其所願，為父親討回公道。

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