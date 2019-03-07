【開心速遞】盤點劇中除過衫嘅肌男　下個騷肌會輪到邊個？

周嘉洛同吳偉豪喺劇中都有露過。(IG圖片)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》已經播出了500多集，收視和口碑均愈來愈好，而一路走來，原來有不少劇中的男演員都有除衫騷肌，需要為藝術犧牲色相作裸露演出，年齡更是不分老中青。當中有除過衫的「肌男」包括有飾演金城安的周嘉洛、飾演朱凌凌的吳偉豪、飾演送水輝的許家傑、飾演Terry的李偉健、飾演潮偉的袁文傑、飾演譚道德的陳榮峻，以及飾演豹叔的黎彼得。

周嘉洛原來都好大隻。(電視圖片)

一齊睇下安仔、朱凌凌同埋潮偉啲騷肌相啦。

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至於他們大唔大隻同埋養眼程度當然個個都有分別啦，亦有重口味純粹搞笑的。周嘉洛同吳偉豪完全是小鮮肉之選，瘦削得來也操得一身肌肉，好有睇頭。李偉健同許家傑則是參加香港先生出身而入行的，爆肌騷肌對他們來說絕對無難度，亦不會令大家失望。而高大的袁文傑同樣有玩開健身，斯文的外表之下也是屬於肌男一族。

Terry選港男出身，騷肌當然難唔到佢。(電視截圖)

依照該劇的這個趨勢，相信在往後的日子裡將會有其他男演員需要加入騷肌行列，唔知會唔會連飾演根叔的劉丹都有份呢？許家傑接受《香港01》訪問時就表示最期待飾演KC的歐瑞偉除衫喇，他說：「佢喺《城寨英雄》入面都有騷過肌，有心有力㗎，佢攞咗專業演員大獎，相信如果劇本需要佢再除衫，佢一定好樂意去做。(咁你會唔會想睇丹爺？) 丹爺佢上咗神枱，唔好搞佢老人家喇。」

出名大隻嘅許家傑 (右) 喺劇中已經唔止一次爆肌上陣喇。(ig圖片)

佢最想睇KC除衫騷肌。(IG圖片)

一齊睇埋劇中其他肌男嘅騷肌相啦。