傅嘉莉重提6年前舊聞自稱清白　竟是得不償失的怨婦式行為？

呂慧儀（Koni）日前在IG突然宣布和結婚7年的老公黃文迪已在去年離婚，正當大家還處在一片驚愕之中，昔日好姊妹傅嘉莉（Kelly）又突然在IG重提陳年舊事，澄清自己並不是當年介入二人的第三者，更鬧爆呂慧儀和黃文迪當年借她上位造新聞令她背負偷食朋友老公的罪名。雖然Kelly表示自己相當委屈，但不少網民不解Kelly為何要趁住這個時間點重提已被人遺忘的事件，亦有人鬧爆她是為了藉住二人離婚而搏上報。但如她所說自己只是希望能夠澄清自己從未做過，在這個時間在IG澄清是最好的解決方式嗎？

呂慧儀（Koni）日前在IG突然宣布和結婚7年的老公黃文迪已在去年離婚。（呂慧儀IG）

呂慧儀IG宣布離婚 「不涉及任何第三者」

呂慧儀黃文迪離婚被翻舊賬 當年疑似第三者傅嘉莉直斥兩人博見報

其實Koni宣布離婚前一天，黃文迪於9日被爆在巴士與一名短髮女子表現親暱，疑似偷食，於是Koni就在當晚在IG宣布已經和結婚7年的黃文迪經於去年結束婚姻關係，雖然她在聲明上表示二人的分開並不涉及第三者，不過黃文迪昔日舊帳又再度被翻出，他在2013年前上載過一張一名搽黑色指甲油的女子十指緊扣的照片，不過當時Koni留言表示並不是自己，所以網民就質疑黃文迪背妻偷食。雖然到現時都沒有實質證據證明該名女子究竟是誰，但就因為傅嘉莉曾與黃文迪在同一模特兒公司工作和該陣子搽黑色指甲油出席過活動，就被指是介入二人婚姻的第三者。不過，Koni之後到有在微博上為當時還是好姊妹的Kelly澄清過一次，後來事件就沒再被提起過。

傅嘉莉（Kelly）在IG重提「黑色指甲油」事件以示清白。（傅嘉莉IG）

而今次離婚報道出街後，焦點都只是放在Koni、黃文迪和巴士短髮女子身上，6年前的「黑色指甲油」事件都只有少數報道有稍為提一提起之外，「傅嘉莉」三個字其實從未被提起過的。假如離婚報道發酵的程度令傅嘉莉再次蒙上「第三者」之名被瘋狂追擊，她站出來解釋或許比較能理解，但如今不少普羅大眾已經對6年前的事沒有太大印象，她根本沒有太大的必要翻舊帳勾起大眾的回憶呀！

雖然Kelly在IG上講到收到不少記者的電話和短訊，但既然6年前已經證實過自己的清白，她不作回應亦是能夠被理解的，因為她的確與呂慧儀和黃文迪的婚宴沒有任何關係。如今她在IG主動提起並狠狠痛斥呂慧儀，反而令人質疑為何不在6年前事件發生的時候講出來？她現時將6年來受的委屈一次過說出來，反而被人認為只是想借熱度上位，更會覺得她無法釋懷，像一個懷恨在心的怨婦。

呂慧儀曾經為當時的好姊妹傅嘉莉澄清過對方並不是第三者。（呂慧儀微博）

另外，如Kelly所講自己並非當時的「黑色指甲油」主角，理應希望其他人能夠忘記，恨不得永世不再想看到自己的名字再與他們二人扯上關係，不想再令事件被提起啦！但是她反而選擇將自己的醜聞翻講，豈不是又將自己與呂慧儀和黃文迪二人再次拉上關係嗎？這樣不是反而連本來不知道的人也知道了她曾經與黃文迪傳過緋聞嗎？

再加上三番四次講「絕對不是我！」這句說話，就跟飲醉酒的人跟大家說自己沒飲醉一樣的道理，急切想擺脫罪名還自己清白的Kelly這樣做反而令其他人更加懷疑自己，難道不是嗎？現時如果想證明自己的清白實在太困難，多說話反而累事，保持緘默並不一定代表承認，「敵不動、我不動」的政策可能反而更能夠令事情淡化，在別人還未將自己擺上台消費自己的時候，絕對不會主動站出來反擊。如今Kelly反而因自己的說話引起網民反感被指落井下石，既令自己的形象受損之餘，又不能夠洗脫自己的嫌疑，似乎得不償失。