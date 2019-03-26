【皓鑭傳】出道十年先靠異人一角爆紅　茅子俊唔覺大器晚成！

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》愈播愈緊湊，當中飾演贏異人一角的茅子俊在港大受歡迎。今日（26日）他就獲時裝品牌邀請出席活動，身穿黑色西裝的他型仔到不得了，除了令在場閃光燈閃個不停之外，更令在場的粉絲瘋狂尖叫，魅力果真沒法擋啊！

茅子俊於2009年出道，十年間出演過不少劇集，就好似《美人心計》、《傾世皇妃》、《紅酒俏佳人》等，可惜一直都未能大紫大紅。幸好今年主演內地金牌監製于正製作的劇集《皓鑭傳》贏異人一角令他紅遍大江南北。被問到會不會覺得大器晚成，他就認為享受拍劇的過程最重要，其他事就隨緣：「我沒有這種感受，因為我每年接的戲量很少，基本上就一，二部而已。因為我覺得接戲自己開心就好，其他的仍有的結果，能到達一個播出之後的效果是一個付加條件。只要享受拍戲過程就好。」

茅子俊一身筆挺西裝現身，型仔到不得了。（陳順禎攝）

劇中羸異人溫文儒雅又聰明了得，視李皓鑭（吳謹言飾）為一生最愛，即使有其他妾室，他眼中都只得李皓鑭一個。而戲外的茅子俊亦給人有一種斯文有禮的氣質，同異人有相似之感，對於這一點他都認同：「我覺得有相似一面有百分之三十。那我生活中其實也屬於這種偏溫的性格。」可想而知于正找他飾演異人一角絕對是有原因的。

茅子俊覺得自己同劇中異人有百分之三十相似。（陳順禎攝）

並不是讀演藝專科出身的他，多年來亦不多不少會受到演技上的質疑，對於這一點，他就覺得盡力讓自己做得更好就可以。但他就對自己的演技十分有信心：「還好沒有收到過太多的質疑。」另外，唔講唔知原來他一直視影帝梁朝偉同影后張曼玉為偶像，覺得他們的絕好演技深深吸引他：「他們所有的角色都能駕馭。而且他們身上有故事感這一點很吸引我。」希望他們將來有機會合作啦！

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茅子俊唔覺得自己大器晚成，反而覺得拍戲的過程最重要。（陳順禎攝）