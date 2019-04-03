【屍妖】癡情男伴妻屍發生性行為　女演員全身赤裸再鋪滿真蟲　

近日一篇網上潮文，聲稱去年本港殯儀館出現姦屍狂徒，是真是假，無從稽考，但世界確實有「戀屍癖」的變態行為，而在台灣甚至有強姦殺人犯，在「先姦後殺」還是「先殺後姦」上抗辯，原來兩者的量刑不同，為兇徒換來一線生機，不用被判死刑。在80年代有一齣港產Cult片就是以姦屍為題材，最後卻揭發是一宗謀財害命案件，下文為大家重溫這齣經典作品。

梁珍妮飾演妓女紅眉，死後被丈夫姦屍。（網上截圖）

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近年以姦屍為題材的恐怖電影長拍長有，像西班牙電影《停屍姦》及《霓裳惡魔》，就是大玩這種重口味。其實早於80年代，邵氏就開拍過一齣驚嚇懸疑電影《屍妖》，由Cuit片大師桂治洪執導，他拍攝過《萬人斬》、《邪》、《邪鬥邪》、《蠱》等讓人嚇破膽的電影，而《屍妖》就是該個時期的作品，不過與其說驚嚇，實際上以噁心形容更加貼切。

戲中癡情丈夫每日抹拭亡妻屍體，再發生性行為。（網上截圖）

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故事講述李家少爺李正元(陳家奇飾)，為在妓院當娼的愛人紅眉(梁珍妮飾)贖身，但紅眉患上肺病，二人結婚後紅眉病死，而正元每天也為愛妻抹身，之後進行姦屍行徑，被揭發後辯稱是亡妻死前的要求，他姦屍只因「愛的承諾」。屍體在檢驗後，斷定是病死後再姦屍，所以正元最終被判入精神病院，兩年後成功治療出院，但他出院後卻出現多宗先殺後姦案件，矛頭更直指正元。

女演員重要部位亦要全裸，更在全身鋪滿真蟲，相當噁心。（網上截圖）

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戲中結局雖然出人意表，但最恐怖是要女演員全身赤裸，再全身鋪滿蠕蠕而動的蟲，而且女方的重要部位亦完全展示人前，以當年的尺度，無疑十分大膽前衛。該名女演員梁珍妮百分百是惹火尤物，曾經拍攝《香港艾曼妞》及《打蛇》，更是不少港人的集體回憶，《屍妖》中全裸兼全身鋪滿蟲的演出，至今仍未有女演員夠膽挑戰。