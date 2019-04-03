卸任「美國隊長」搞邊科？基斯伊雲斯拍Apple TV+劇扮型爆檢察官

Marvel超級英雄大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）即將在本月正式上映，外傳很有可能在片中逝世的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）可沒閒着，日前正在美國波士頓拍攝睽違多年重返公仔箱之作《Defending Jacob》。

基斯伊雲斯被八卦雜誌直擊正在演出一場駕車與前方車子擦撞的戲，事發後下車狂罵駕駛者，看起來非常兇狠。（點圖放大▼）

Apple TV+原創影集《Defending Jacob》改編美國作家William Landay同名暢銷書，故事描述寧靜的高級住宅區14歲少年Ben Rifkin慘遭謀殺，負責的地區助理檢察官Andy Barber深入調查，一項關鍵證據讓他的兒子、也是受害者的同學Jacob變成了檢方的被告。這項突如其來的指控，迫使Andy說出隱瞞多年的血腥家族歷史。

基斯伊雲斯擔綱本劇執行製作並飾演檢察官安迪巴博、《唐頓莊園》（Downton Abbey）Michelle Dockery飾演他的妻子Laurie、《小丑回魂》「Bill」童星Jaeden Lieberher飾演他們的兒子Jacob。

《Defending Jacob》已獲Apple TV+預訂成季，未來將在今秋上線的該平台播出，目前尚未公布首播日期。

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